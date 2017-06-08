مصيلحى: ملاحة الإسكندرية تتعرض لملفات تعوق النقل البحرى

السيد فؤادعقدت غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة محمد مصيلحي حفل افطار رمضان السنوي تحت مظلة الغرفة أمس الاربعاء في حضور رؤساء هيئات الموانئ، وقطاع النقل البحري، وأعضاء غرفة الملاحة.وقال محمد مصيلحي خلال كلمته إن الغرفة تصدت خلال الفترة الأخيرة إلى العديد من الملفات التي تعوق قطاع النقل البحري وواجهت

السيد فؤاد

عقدت غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة محمد مصيلحي حفل افطار رمضان السنوي تحت مظلة الغرفة أمس الاربعاء في حضور رؤساء هيئات الموانئ، وقطاع النقل البحري، وأعضاء غرفة الملاحة.

وقال محمد مصيلحي خلال كلمته إن الغرفة تصدت خلال الفترة الأخيرة إلى العديد من الملفات التي تعوق قطاع النقل البحري وواجهت رجال الأعمال في نشاط النقل البحري.

ولفت إلى أن من أهم الملفات التي واجهت نشاط النقل البحري خلال العام الماضي كانت القرارات الوزارية المنظمة للنقل البحري، خاصة قراري 488 لسنة 2015 ، و800 لسنة 2016 والتي ضاعفت الرسوم التي تدفعها الشركات للموانئ وقطاع النقل البحري.

وتابع ” مصيلحي ” إلى أننا حصلنا على وعد من قبل وزارة النقل وهيئة قناة السويس بتعديل تلك القرارات بما يتماشى مع مصلحة جميع الأطراف.

وتابع أن الغرفة تصدت خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع غرف الملاحة الشقيقة ” دمياط ، بورسعيد ” لمطالب بعض أعضاء مجلس النواب لبتعديل بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 ، وهو القانون الذي فتح الباب أمام القطاع الخاص للعمل في النقل البحري.

وأشار ” مصيلحي ” إلى أنه تم عرض وجهة نظرنا أمام لجنة النقل بمجلس الشعب والتي أبدت تفهمها الكامل لموقفنا، بعد عرض كافة الحقائق والأرقام الخاصة بهذا النشاط، رغم وضعنا لمصالح القطاع العام على رأس أولوياتنا أيضا.

ولم تترك غرفة الملاحة أزمة تغيير بعض الخطوط الملاحية لوجهاتها إلى موانئ أخرى منافسة، فشاركنا مع العديد من الجهات في وضع الرؤى الخاصة بهذا الشأن، ومن المنتظر حدوث إنفراجه في تلك الأزمة خلال الفترة القليلة المقبلة.

أعضاء الغرفة، لقد بذلت اللجان المختلفة جهدا يحتسب لها، في عقد العديد من اللقاءات مع الجهات المختلفة، بدءا من قطاع النقل البحري، وهيئة ميناء الإسكندرية، مرورا بمصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للوقوف على حل كافة المشكلات التي تواجه أعضاء الغرفة.

وقد وضعنا في الحسبان إنشاء لجان جديدة، يمكنها التعبير عن شرائح مختلفة بالسوق الملاحي، وهي لجان لأول مرة يتم إنشاؤها بغرفة الملاحة، ونرجو أن تكون قد عبرت عن المنتسبين لها خلال الفترة الأخيرة.

وألمح مصيلحي إلى أننا لم نغفل التواصل مع المؤسسات العالمية التي لها صلة بنشاط النقل البحري، كالمنظمة البحرية العالمية بلندن (FONASBA)، والتي تعد الاتحاد الدولي لسماسرة السفن والوكلاء الملاحيون، بهدف دعم سبل النقل البحري ودعم التجارة العربية وفرص تنميتها من خلال الأشتراك المتبادل من المراسلات بين الفوناسبا والغرفة مما يتيح تعريف الأعضاء من المنظمة والغرفة بنشاط كلاً من الاخر وما يدور من مستجدات في أنظمة النقل البحري العربي والدولي.

ونحن على يقين أن هذا العمل الجماعي ناتج عن شعورنا بالمشكلات التي تواجه السوق الملاحي، خلال السنوات الراهنة، والتي تُعد عنق الزجاجة لعملية التجارة البحرية العالمية، فرأينا خطوطا تندمج وأخرى تخرج من السوق، وانخفاض في أسعار النوالين، وتراجع في إيرادات الشركات، مما يزيد من مسئولية غرفة الملاحة في إيجاد حلول لكل المشكلات.