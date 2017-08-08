مصير طارق يحيى في الزمالك.. وهذا المدرب الأقرب لخلافته

علي المصري: اقتربت فترة ولاية طارق يحيي المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، من النهاية، بعد الهزيمة بهدفين نظيفين، من المصري البورسعيدي، في الدور قبل النهائي لكأس مصر، مساء الثلاثاء، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية. وصب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جام غضبه على

علي المصري:





اقتربت فترة ولاية طارق يحيي المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، من النهاية، بعد الهزيمة بهدفين نظيفين، من المصري البورسعيدي، في الدور قبل النهائي لكأس مصر، مساء الثلاثاء، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.

وصب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جام غضبه على المدير الفني لفريق الكرة، بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق خلال المباراة، وخروج الفريق خالي الوفاض من البطولات هذا الموسم، بعد الحصول علي المركز الثالث في الدوري، ونفس المركز في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتوديع البطولة العربية من الدور الأول.

وأصبح إيهاب جلال المدير الفني السابق لمصر المقاصة، على بعد خطوات قليلة من تدريب الزمالك، خلفا لطارق يحيى، الذي تولي المسئولية عقب إقالة البرتغالي أوجستو إيناسيو، عقب الهزيمة من العهد اللبناني، بهدف نظيف، وتوديع البطولة العربية من الدور الأول.

وفي حالة تولي جلال المسؤولية رسميا، سيصبح المدرب رقم 20 للزمالك، خلال ثلاثة سنوات، تحت ولاية مرتضى منصور، بعد أحمد حسام “ميدو” ومحمد حلمي ولايتين لكلا منهما، ومحمد صلاح “سبع ولايات مؤقتة”، وولاية لكل من حسام حسن والبرتغاليين جايمي باتشيكو وجيسفالدوا فيريرا وأوجستو إيناسيو، والإسكتلندي أليكس ماكليش، والبرازيلي ماركوس باكيتا، ومؤمن سليمان، وأخيرا طارق يحيي، والمدرب المنتظر إيهاب جلال