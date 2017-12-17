مصير راقودة الإسكندرية في قبضة لجنة التراث المعماري

رئيس حي وسط : العقار غير مُسجل بقائمة المباني الآثرية أو التراثية

رئيس لجنة التراث : العقار لم يسكن به يوسف شاهين كما يُردد وإنما كان لشقيقته

والمحافظ يُشكل لجنة لمعاينتها قبل الإعلان عن وقف الهدم أو إستمراره



مها يونس



أصبح مصير عمارة “راقودة” الأشهر بالإسكندرية حالياً ، في قبضة اللجنة العليا للحفاظ على التراث المعماري، والتي من شأنها وفقاً لقرار محافظ الثغر ، بحث الأمر وإتخاذ الإجراءات اللازمة سواء إستكمال هدمها أو وقف الهدم الذي بدء فعلياً من خلال وحدة التدخل السريع التي أوقفت ما اتخذه حي وسط من قرار عبر المركز الذكي للبدء في الهدم لصالح المالك وفقاً للقانون.



وتمثل عمارة “راقودة” كما يُطلق عليها الآن “نسبة إلى مطعم الأسماك الشهير الذي كان يحتل الطابق الأول منها قبل إغلاقه لإجراءات الهدم”، مكاناً ذو طابع خاص لدي السكندريين، وذلك لبناءها في أواخر ثلاثنيات القرن الماضي بطراز معماري إيطالي مميز على غرار أحياء الإسكندرية القديمة التراثية، فضلاً عن ضمها لشخصيات معروفة سكنت بها منذ زمناً قديماً كان أبرزهم فنانو إيطاليا واليونان ضمن جاليتهم بذلك الوقت.

ووفقاً للأحداث الجارية بالإسكندرية، اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بهشتاج “أوقفو الهدم” في إشارة إلى اعتراض مواطني الثغر على هدم التراث، من وجهة نظرهم، مُرددين أن المخرج العالمي يوسف شاهين كان يقطن بالعقار ، فضلاً عن أنه مبنى تراثي شَكل حضارة الثغر ضمن صفوف المباني التراثية الإيطالية التي ميزت الإسكندرية عن غيرها من محافظات مصر بعمارتها اليونانية والإيطالية في ذلك الوقت.

وفي تسلسل لتلك الأحداث ورفض مواطني الإسكندرية هدم العقار بقوة “الرأي العام” ، انصاع محافظ الثغر الدكتور محمد سلطان لرغبة المواطنين التي اشتعلت على صفحات الـ “فيس بوك” مُصدراً أمس قراراً بوقف هدم العقار وإحالة الملف لـ “الجنة العليا للحفاظ على التراث المعماري” ، موجهاً بتشكيل لجنة لمعاينة العقار، فضلاً عن دعوته لانعقاد إجتماع عاجل الأربعاء القادم مع لجنة التراث لبحث الأمر.

وفي هذا الصدد أوضح مُسبقاً رئيس لجنة الحفاظ على التراث الدكتور محمد عوض، أن عمارة راقودة ليست تراثية، ولم تتبع هيئة الآثار، إلا أن تاريخها الذي يرجع لأواخر الثلاثينات وطرازها المعماري الفريد جعلها مميزة في حقبتنا الزمنية الحالية.

وأكد أنها غير مُسجلة ضمن قائمة المباني الآثرية او التراثية، لافتاً إلى أن المكان الذي يُردد المواطنين أن يوسف شاهين عاش به لم يكن له، وإنما لشقيقته وكان “شاهين” يتردد عليها من وقتاً لأخر.

وعلى جانب أخر أكد المهندس على مرسي رئيس حي وسط، أن العمارة غير مُسلجة بقائمة المباني الآثرية أو التراثية، موضحاً أن قرار الهدم الذي صدر لها من المركز الذكي بالحي كان إجراءً طبيعيا.

وأضاف أن المالك إستخرج أيضاً ترخيص بإشغال الطريق لبدء تنفيذ قرار الإزالة، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لبدء الهدم، وتم نزع نوافذها وتم تغطيتها بالشبك تمهيداً لإزالتها بالكامل، وصولاً لقرار المحافظ بوقف الهدم.



فيما اعتبر مواطنو الإسكندرية أن هدم العقار يمُثل هدم للمباني التاريخية وطمساً لهوية المدينة الساحلية التي يرجع تاريخها وذكرياتها مع الجاليات اليونانية والإيطالية، مُطلقين هاشتاج جديد “ضاعت الإسكندرية بلا رجعة”، وذلك لزحف حرب طمس الهوية السكندرية إلى عقارات الكورنيش بعد أن كانت تمُارس في الطرق الجانبية.



يُشار إلى أن عمارة “راقودة” تم إخلاءها من السكان منذ شهر أغسطس الماضي تمهيداً لهدمها، وتقع العمارة بموقعاً متميزاً على الشاطئ مباشرة، مُقابلة لكازينو الشاطبي ومجاورة لمسرح بيرم التونسي الثقافي، وتتميز بعمارتها الإيطالية القديمة ، ويذكر أن الطابق الأول منها كان يشغله قديماً ملهى “مونت كارلو” وسميت على اسمه لحين إشغال مطعم الأسماك الشهير “راقودة” للطابق ليطلق عليها السكندريين “عمارة راقودة”.