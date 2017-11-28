مصور صحفي يعلن الإضراب عن الطعام

إيمان عوفقال مختار منير، المحامي الحقوقي، إن المصور الصحفي محمد الحسيني أعلن إضرابه عن الطعام منذ يوم 24/ 11/ 2017؛ اعتراضًا على المعاملة القاسية التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 ولمنع الزيارة عنه، منذ أن تم إيداعه داخل السجن من ثلاثة أشهر.وأشار منير إلى أن الحسيني لجأ إلى

إيمان عوف

قال مختار منير، المحامي الحقوقي، إن المصور الصحفي محمد الحسيني أعلن إضرابه عن الطعام منذ يوم 24/ 11/ 2017؛ اعتراضًا على المعاملة القاسية التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 ولمنع الزيارة عنه، منذ أن تم إيداعه داخل السجن من ثلاثة أشهر.

وأشار منير إلى أن الحسيني لجأ إلى أصعب مراحل الاعتراض السلمي لتحسين أوضاعه داخل محبسه والإفراج عنه.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، قد قررت، الأسبوع الماضي، تجديد حبس المصور الصحفي محمد الحسيني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية اشتراك بجماعة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

ونسبت النيابة للمصور اتهامات بنشر أخبار كاذبة في شكل فيديوهات تستطلع رأي المواطنين حول زيادة الأسعار.

كانت حملة أمنية من قوات أمن القاهرة قد ألقت القبض على الصحفي محمد الحسيني، في 6 سبتمبر الماضي، بمنطقة الفجالة في القاهرة.