مصنع «Ecab» لكابلات المعلومات يستهدف 100 مليون جنيه صادرات العام المقبل

يستهدف مصنع Ecab المتخصص في صناعة كابلات المعلومات تحقيق حجم صادرات بنحو 100 مليون جنيه خلال العام المقبل.

وقال الدكتور سعيد عبد الوهاب رئيس مجلس الادارة في تصريحات صحفية ان ملف التوسع في التصدير علي قائمة اولويات شركته خلال المرحلة المقبلة لتوفير العوائد الدولارية اللازمة.

وأشار الي خطته لاقتحام عددا من أسواق دول القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

واوضح قدرة مصنع ecab علي المنافسة بمنتجاته عالميا نظرا لارتفاع جودته، اذ أن Ecab يعد إحدي المصانع الواعدة في مجال صناعة كابلات الإنترنت ونقل المعلومات.

ومصنع Ecab، ملك شركة عمار مصر لصناعة الكابلات والأجهزة الكهربائية.

ويقع المصنع في المنطقة الصناعية في محافظة بورسعيد، كما يعتبر الوحيد في جمهورية مصر العربية لصناعة كابلات المعلومات بكافة انواعها، وينتج ٤٣ مليون متر من الكابلات سنويا.

وأضاف الدكتور سعيد عبد الوهاب أن الكابل معتمد من أكثر من (29) جهة متخصصة الجامعات الحكومية / مراكز الأبحاث / معامل الطاقة / الهيئة الهندسية وبيوت الخبرة الهندسية المصرية والعديد من الهيئات والبنوك المصرية.

ولفت إلى أن المصنع حاصل علي شهادات جودة عالمية منها : ISO – UL – SL، كما أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية العالمية والكود المصري.

وقال عبد الوهاب إن جميع الخامات المستخدمة في صناعة الكابل مستوردة من مصادرها الأصلية ذات أعلي جودة عالمية

“وتعكس Ecab مشاركة الخبرات والمهارات الفنية لأعضاء فريقها المدربين بالتوازي مع تطبيق الجودة، مع التركيز على متطلبات العملاء في صميم كل عملية، ويتعلق الأمر كله بمساعدة عملائنا في إنشاء وصلات كبلات مصممة وفقًا للمعايير ذات الصلة ومنجزات المشروع” يقول عبد الوهاب.

وحققت شركة Ecab نجاحًا في إطلاق كابلات الشبكات والترويج لها وتطويرها، وتهدف المرحلة الثانية إلى ترقية منهجية إنتاج الكابلات والتي من خلالها تقضي الأنظمة الآلية على نسبة عالية من الأخطاء البشرية وتزيد من قيود الجودة على المنتجات المصنعة محليًا، بالإضافة إلى التوسع في أنواع الكابلات بما في ذلك الكابلات المقاومة للحريق وكابل إنذار الحريق والكابلات المحورية.

أضاف عبد الوهاب أن شركته تطمح في التوسع في إنتاج الأجهزة الكهربائية محليا بأعلى جودة.