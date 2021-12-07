مصنع 99 الحربى ينجح في إنتاج أول عينة من الجراجات الذكية الدوارة بالشراكة مع القطاع الخاص 

تمكّن فريق شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) من إنتاج وتجريب أول عينة من الجراج الذكي الدوار (rotary smart park) بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 55%، بعد دراسة مستفيضة من قبل استشاريي الشركة المتخصصين وإنهاء كافة المفاوضات مع الشريكين…

تمكّن فريق شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) من إنتاج وتجريب أول عينة من الجراج الذكي الدوار (rotary smart park) بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 55%، بعد دراسة مستفيضة من قبل استشاريي الشركة المتخصصين وإنهاء كافة المفاوضات مع الشريكين المحلي والأجنبي كونهما مالكي الفكرة والابتكار، في إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتكامل مع القطاع الخاص والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بالشركات التابعة.

وقال المهندس خالد محمود ذكي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزير الدولة للانتاج الحربي بالعمل على استغلال وتوظيف إمكانيات الشركة، وتبني الابتكارات ذات الجدوي، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات المستحدثة تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح رئيس مجلس إدارة “حلوان للصناعات الهندسية” أن الشركة تبنت الفكرة من قِبل الشريك المحلي الذي بذل جهدا كبيرا لنقلها من إحدى الشركات العالمية صاحبة التكنولوجيا إلى مصر.

وقام فريق شركة حلوان للصناعات الهندسية بدراسة مأمونيتها وسلامتها وجدوى تنفيذها من قبل متخصصين على أعلى مستوى من الخبرة، وعلى إثر ذلك تم تنفيذ وتجريب أول عينة بنسبة تصنيع محلي 55% مبدئيا، على أن يتم نقل كامل التكنولوجيا وتصنيعها محليا بنسبة 100%، على ثلاثة مراحل قصيرة الأجل، وفقا لتعليمات القيادة السياسية بتوطين الصناعة بالكامل في مصر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن الجراج الذكي الدوار أو ما يطلق عليه “الروتاري سمارت بارك” عبارة عن هيكل معدني يعمل بنظام تكنولوجيا نقل حركة ذكية، يتم تركيبه على مساحة 35 مترا مربعا (5×7).

وأشار إلى أنه يستوعب من 8 حتى 20 سيارة حسب الطلب، يتم تركيبه على قاعدة خرسانية، ويمكن فكة ونقلة وتركيبة في مكان آخر، ويمكن أيضا تشغيله يدويا في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وذكر أن النموذج الذي انتهى المصنع من تنفيذه وتجريبه يصلح للاستخدام في النوادي والمستشفيات والبنوك والمؤسسات العامة والمناطق السكنية ومصانع السيارات ومحطات الانتظار وغيرهم لأنه يسهل تثبيته في مساحة صغيرة، وهو بنظام النموذج الرأسي الدوار.

كما يمكن تنفيذ تصميمات خاصة وفقا لما يتناسب مع كل عميل والتناغم مع البيئة المحيطة، موضحاً أن وحدات الجراجات الذكية الدوارة من شأنها المساهمة بشكل كبير في حل أزمة عدم توافر أماكن إنتظار للسيارات في الكثير من المناطق الحيوية والتي يمكن من خلالها مضاعفة استيعاب الأماكن المتاحة لـ 10 أضعاف، مشيرا إلى إمكانية ركن 20 سيارة في مساحة 35 مترا مربعا.

وأكد أن نظام الجراجات الذكية الدوارة التي تم إنتاجها في مصنع شركة حلوان للصناعات الهندسية يعتمد على وحدات ذات دقة وجودة عالية لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة، وتم الاستعانة بتكنولوجيا نقل الحركة التي تتيح استخدام الكروت الذكية في عملية التشغيل.

وأضاف المهندس خالد محمود ذكي، أن الشركة استعدت جيدا لتلبية احتياجات السوق المصرية من هذه الوحدات من خلال تجهيز خط إنتاج وفريق متخصص من مهندسي وفنيي الشركة، وفقا لتكليفات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي، مشيرا إلى أن الشركة استقبلت طلبات لتنفيذ وحدات في عدد من مدن المحافظات المختلفة على خلفية معاينتهم لأول وحدة تم تركيبها داخل الشركة كنموذج للاطلاع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، أنه تم تنفيذ النموذج من خلال التعاون مع القطاع الخاص ممثلا في شركة “روكان للاستثمار والتجارة وتنمية وإدارة المشروعات”، وهي شركة شبابية ناشئة تتمتع بفريق طموح، سعوا كثيرا لنقل هذه التكنولوجيا هنا في مصر، وهم من يتولون عملية التنسيق مع الشريك الأجنبي المتمثل في شركة جييو رود العالمية صاحبة تكنولوجيا الجراج الذكي الدوار.

وأشار إلى أن الشريك المصري المتمثل في شركة “روكان” سيتولي عملية تركيب وصيانة هذه الوحدات، وفقا للبروتوكول الموقع بين شركة حلوان للصناعات الهندسية وشركة جييو رود الاجنبية وشركة “روكان”، لافتا إلى توافر كافة الامكانات لاستدامة هذه التكنولوجيا في مصر.