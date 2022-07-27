«مصنع 909 الحربى» يشارك فى تنفيذ 32 مشروعا قوميا بحجم أعمال 6 مليارات جنيه

قال المهندس طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل «مصنع 909 الحربى»، إن المصنع يشارك فى تنفيذ 32 مشروعا قوميا، منها: مشاريع صرف ومحطات مياه وتبطين ترع، وخزانات إسنا، وقناطر إسنا، والسد العالى، ووحدات الرش والتعقيم، ومضخات مشروعات تطوير الرى، والمسارح المتنقلة، وتطوير المزلقانات ونظم الإشارة، ووحدات تجفيف الذرة.

وكشف رئيس «مصنع 909 الحربى»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حجم أعمال المشاريع القومية التى يشارك فيها المصنع يصل إلى 6 مليارات جنيه، ويتم تنفيذها على مدار 5 سنوات.

وحققت الشركة إيرادات 725 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2021/2020، وتستهدف نموًا بنحو %15 خلال 2022/2021.

أنشئت الشركة فى عام 1960 وتم افتتاحها عام 1963 بهدف إنتاج محركات الديزل وبناء الوحدات الصناعية التى تدار بمحركات الديزل وتطبيقاتها، وهى إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومتخصصة فى إنتاج محركات الديزل، وطلمبات المياه، والجرارات الزراعية.

كان بخيت قد كشف فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن الشركة تتفاوض حاليًا مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج محرك ذى تكنولوجيا ومواصفات حديثة داخل مصنع حلوان ببراند عالمى، وتضم قائمة التفاوض «لامباردينى» الإيطالية، «أشوجليلانت» الهندية، و«دويتس» الألمانية.

وأوضح أن «مصنع 909» يتفاوض مع الشركات العالمية على نسبة تصنيع محلى للمحرك المستهدف إنتاجه لا تقل عن %80 وذلك بهدف استقدام تكنولوجيا حديثة فى مجال تصنيع محركات الديزل.