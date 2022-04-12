«مصنع 9 الحربى» يضخ مليار جنيه استثمارات لتحديث قطاع المسبوكات المغذية

ضخت شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) استثمارات بنحو مليار جنيه منذ أواخر عام 2019 وحتى الآن، لإنشاء مسبك آلى بقطاع المسبوكات المغذية، بهدف تلبية احتياجات القوات المسلحة من المسبوكات الهندسية اللازمة لصناعة المعدات وقطع الغيار، واستغلال فائض الطاقة لتلبية مطالب القطاع المدنى بالدولة.

قال اللواء مهندس محمد مصطفى أبو النجا، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات «مصنع 9 الحربى»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن التحديثات الأخيرة بإضافة المسبك الآلى رفعت الطاقة الإنتاجية بنحو 10 آلاف طن سنويًا من المسبوكات المغذية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات، أن قطاع المسبوكات المغذية يقع على مساحة 7500 متر مربع ويعمل به 200 عامل ومهندس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنوياً.

وتتمثل منتجات الشركة فى طنابير وديسكات فرامل المركبات، وقبقاب فرامل السكة الحديد، وجسم وريشة طلمبات المياه، وكور طحن الأسمنت، وبلاطات تبطين الطواحين، وشواكيش الكسارات، ودارفيل المطاحن ومصانع الصلب، وشمعات رباط الموانىء، ومستلزمات شبكات المياه والصرف الكبرى.

وتأسست شركة حلوان للمسبوكات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى عام 1958 على مساحة 300 ألف متر مربع، ويعمل بها نحو 1500 موظف، وتضم 8 مسابك حاليًا متخصصة فى إنتاج الزهر الرمادى والزهر المرن والزهر السبائكى والصلب الكربونى والسبائكى، وبلغ رأسمالها فى نهاية يونيو 2021 نحو 359 مليون جنيه.

والشركة مجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية مهما بلغت درجة تعقيدها وتحاليلها الكيميائية والمواصفات الفنية الخاصة بها.

وحققت شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) إيرادات بلغت 393 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى من خلال أعمال التوريدات للمشروعات القومية للوزارات والهيئات الحكومية، وتستهدف زياداتها بنحو %10 خلال العام الحالى.