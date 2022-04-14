مصنع 9 الحربى يخصص 86 مليون جنيه لتطوير مسبك المحركات

كشف المهندس محمد مصطفى أبو النجا، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) عن سعى الشركة لتطوير مسبك المحركات خلال الفترة المقبلة لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية فى هذا المجال، بحجم استثمارات 86 مليون جنيه، وبدأت فعليًّا تركيب أفران صهر المعدن بنسبة تنفيذ 25%.

وقال أبو النجا، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إن الشركة فى انتظار تسلم محطة الرمال بعد التعاقد عليها، وتستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمسبك بعد التحديث إلى 4 آلاف طن سنويًّا؛ بهدف تصدير منتجاته إلى شركة DMG الألمانية وبعض أسواق الدول الأوروبية.

يشار إلى أن شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) حققت إيرادات بلغت 393 مليون جنيه، خلال العام المالى الماضى، من خلال أعمال التوريدات للمشروعات القومية للوزارات والهيئات الحكومية، وتستهدف زياداتها بنحو 10% خلال العام الحالى.

تأسست «حلوان للمسبوكات» التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى عام 1958 على مساحة 300 ألف متر مربع، ويعمل بها نحو 1500 موظف، وتضم 8 مسابك حاليًّا متخصصة فى إنتاج الزهر الرمادى والمرن والسبائكى والصلب الكربونى والسبائكى، وبلغ رأسمالها فى نهاية يونيو 2021 نحو 359 مليون جنيه.

والشركة مجهَّزة بأحدث المُعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية.

ويتمثل الدور الرئيسى للشركة فى تلبية احتياجات القوات المسلحة من المسبوكات العسكرية، لكنها تعمل أيضًا على تلبية احتياجات السوق من المسبوكات الهندسية للحد من الواردات وتعظيم الناتج المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.