«مصنع 9 الحربى»: تعاقدات سنوية مع «السكة الحديد» بقيمة 89 مليون جنيه

كشف المهندس محمد مصطفى أبو النجا، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات «مصنع 9 الحربى» فى تصريحات لـ«المال»، عن تعاقدات لإنتاج نحو 500 ألف لقمة فرامل سنويًا لصالح عربات هيئة السكك الحديدية، بقيمة 89 مليون جنيه.

وتأسست شركة حلوان للمسبوكات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى عام 1958 على مساحة 300 ألف متر مربع، ويعمل بها نحو 1500 موظف، وتضم 8 مسابك حاليًا متخصصة فى إنتاج الزهر الرمادى والزهر المرن والزهر السبائكى والصلب الكربونى والسبائكى، وبلغ رأس مال الشركة حتى نهاية يونيو 2021 نحو 359 مليون جنيه.

والشركة مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية مهما بلغت درجة تعقيدها وتحاليلها الكيميائية والمواصفات الفنية الخاصة بها.

وتتمثل منتجات الشركة فى تصنيع طنابير وديسكات فرامل المركبات، وقبقاب فرامل السكة الحديد، وجسم وريشة طلمبات المياه، وكور طحن الأسمنت، وبلاطات تبطين الطواحين، وشواكيش الكسارات، ودرافيل المطاحن ومصانع الصلب، وشمعات رباط الموانئ، ومستلزمات شبكات المياه والصرف الكبرى.