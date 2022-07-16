مصنع 45 الحربي: التعاقد مع «سيجوارت» على توريد مليون مسمار فوسلو.. والانتهاء من توريد 240 ألف قطعة

أعلن المهندس عبدالمنعم هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية “مصنع 45 الحربي”، أن المصنع لديه تعاقد مع الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية “سيجوارت” لتوريد مليون مسمار فوسلو، الخاص بمهمات رباط السكك الحديدية.

وقال “هنداوي” في تصريحات لـ “المال”، إن المصنع انتهى من إنتاج 240 ألف قطعة وتسليمها.



وبدأت الشركة فى إنتاج مهمات الرباط عام 1959 بطاقة إنتاجية 1200 طن سنويًا شملت مسامير هندسة السكة الحديد، ومسامير مسدسة بالصامولة، ومسامير بورمة خشابى، وصاج، ومسامير برشام، وهذه الأنواع تنتج بالتشكيل على البارد والساخن.

شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) متخصصة فى تصنيع العديد من المنتجات مدنية من (عدادات الكهرباء، عدادات المياه، عدادات الغاز، مهمات الرباط، محارق النفايات الخطرة، أفران تصنيع الفخار، أفران تفحيم الأخشاب، موفر المياه الذكي، الأثاث المعدنى، بالإضافة إلى المنظفات).

وأنشئت شركة المعصرة للصناعات الهندسية عام 1952 بمنطقة المعصرة بحلوان على مساحة 97 فدانًا، بغرض إنتاج الذخائر المتوسطة من 20 مم إلى 40 مم لتلبية احتياجات القوات المسلحة.