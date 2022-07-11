«مصنع 45 الحربى» ينتهى من توريد 100 ألف عداد كهرباء مسبق الدفع لشركات التوزيع

أعلن المهندس عبدالمنعم هنداوى، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية «مصنع 45 الحربى»، عن الانتهاء من توريد 100 ألف عداد كهرباء مسبق الدفع لشركات التوزيع، بعد الممارسة الأخيرة التى فاز فيها المصنع بتوريد 350 ألف عداد.

عبدالمنعم هنداوى: تسليم كامل حصة الشركة من الممارسة البالغة 350 ألف بنهاية يوليو

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية فى تصريحات خاصة لـ “المال”، إن المصنع سينهى من توريد الـ 250 ألف عداد المتبقيين مع نهاية شهر يوليو الحالى.

وبدأت الشركة فى إنتاج عدادات الكهرباء الميكانيكية عام 1958 وطورت طرازاتها 6 مرات إلى أن وصلت حاليًا لإنتاج العدادت الذكية ومسبقة الدفع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حاليًا 750 ألف قطعة سنويًا مطابقة للمواصفات القياسية للشركة القابضة للكهرباء.

وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) متخصصة فى تصنيع العديد من المنتجات المدنية من (عدادات الكهرباء، عدادات المياه، عدادات الغاز، مهمات الرباط، محارق النفايات الخطرة، أفران تصنيع الفخار، أفران تفحيم الأخشاب، موفر المياه الذكى، الأثاث المعدنى، بالإضافة إلى المنظفات).

وأنشئت شركة المعصرة للصناعات الهندسية عام 1952 بمنطقة المعصرة بحلوان على مساحة 97 فدانًا، بغرض إنتاج الذخائر المتوسطة من 20 مم إلى 40 مم لتلبية احتياجات القوات المسلحة.