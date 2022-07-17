«مصنع 45 الحربى» ينتهى من تسليم 60 ألف عداد ½ بوصة ميكانيكى لشركة مياه القاهرة

أعلن المهندس عبدالمنعم هنداوى، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية “مصنع 45 الحربى”، فى فى تصريحات لـ «المال»، عن الانتهاء من توريد نحو 66 ألف عداد ½ بوصة ميكانيكي لشركة مياه القاهرة الكبرى.

وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) متخصصة فى تصنيع العديد من المنتجات المدنية من (عدادات الكهرباء، عدادات المياه، عدادات الغاز، مهمات الرباط، محارق النفايات الخطرة، أفران تصنيع الفخار، أفران تفحيم الأخشاب، موفر المياه الذكى، الأثاث المعدنى، بالإضافة إلى المنظفات).

وأنشئت شركة المعصرة للصناعات الهندسية عام 1952 بمنطقة المعصرة بحلوان على مساحة 97 فدانًا، بغرض إنتاج الذخائر المتوسطة من 20 مم إلى 40 مم لتلبية احتياجات القوات المسلحة.