«مصنع 45 الحربى» يستورد خطا لتحديث إنتاج مهمات الرباط بطاقة 160 ألف مسمار شهرياً

كشف المهندس عبد المنعم هنداوى، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية “مصنع 45 الحربى”، أن المصنع نجح مؤخرًا فى تحديث خطوط إنتاج مهمات الرباط والمسامير الخاصة بالسكك الحديدية، باستيراد خط كامل من إيطاليا بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 130 مليون جنيه.

وأعرب عن أمله فى تركيب الخط الجديد قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنه سيضاعف إنتاج الشركة من مهمات الرباط إلى 160 ألف مسمار شهريًّا، بدلًا من 80 ألفًا حاليًّا.

وبدأت الشركة إنتاج مهمات الرباط عام 1959 بطاقة إنتاجية 1200 طن سنويًّا، شملت مسامير هندسة السكة الحديد، ومسدسة بالصامولة، وبورمة خشابى، وصاج، وبرشام، وهذه الأنواع تنتج بالتشكيل على البارد والساخن.

وقال هنداوى لـ«المال»، إن الشركة لديها تعاقد مع شركة “النيل للطرق”- باعتبارها المورد المباشر للسكة الحديد- على المسمار “الفوسلو”، بنحو مليون و200 ألف مسمار، انتهت من تسليم 840 ألفًا حتى الآن.

وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) متخصصة فى تصنيع العديد من المنتجات المدنية من (عدادات الكهرباء، عدادات المياه، عدادات الغاز، مهمات الرباط، محارق النفايات الخطرة،أفران تصنيع الفخار، أفران تفحيم الأخشاب، موفر المياه الذكى، الأثاث المعدنى، بالإضافة إلى المنظفات)

وأنشئت عام 1952 بمنطقة المعصرة بحلوان على مساحة 97 فدانًا، بغرض إنتاج الذخائر المتوسطة من 20 مم إلى 40 مم لتلبية احتياجات القوات المسلحة.