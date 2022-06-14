مصنع 45 الحربى: تنفيذ سيستم تحصيل رسوم الاستهلاك على ماكينات الدفع لشركات الغاز

أعلن المهندس عبدالمنعم هنداوى، رئيس شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى)، فى تصريحات لـ “المال”، عن تنفيذ سيستم تحصيل رسوم الاستهلاك على ماكينات الدفع الإلكترونى لشركات توصيل الغاز الطبيعى، بهدف التيسير على العملاء.

وقفزت إيرادات شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) إلى 993 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2020/2021، مقابل 925 مليونًا خلال العام المالى السابق 2019/2020، بنسبة نمو سجلت 7.35%.

يشار إلى أن شركة المعصرة جاز مترو التابعة لمصنع 45 الحربى، هى المنتجة لعدادات الغاز مسبقة الدفع وتقوم بتوريده للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس‏”.

و«المعصرة جاز مترو» هى كيان مساهم أسسته وزارة الإنتاج الحربى داخل شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) بالتعاون مع وزارة البترول والقطاع الخاص لإنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع، برأس مال مبدئى 33 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية شركة المعصرة جاز مترو بواقع 70% لـ«جاز مترو» للصناعات التابعة لوزارة البترول، و24% لمصنع 45 الحربى، و6% لـ«السويدى إلكتروميتر» ممثل القطاع الخاص.

ويقام مصنع عدادت الغاز على مساحة 3400 متر، وتبدأ طاقته الإنتاجية بواقع 500 ألف عداد سنويًا فى الوردية الواحدة، تصل إلى مليون ونصف قطعة فى الـ 3 ورديات.

وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) متخصصة فى تصنيع 7 منتجات مدنية “عدادات الكهرباء، عدادات المياه، مهمات الرباط، محارق النفايات الخطرة وأفران تصنيع الفخار وأفران تفحيم الأخشاب، المنظفات، موفر المياه الذكى، الأثاث المعدنى”.

وأنشئت شركة المعصرة للصناعات الهندسية عام 1952 بمنطقة المعصرة بحلوان على مساحة 97 فدانًا، بغرض إنتاج الذخائر المتوسطة من 20 مم إلى 40 مم لتلبية احتياجات القوات المسلحة.