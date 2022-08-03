«مصنع 300 الحربى» يتعاقد مع «الداخلية» لتوريد ذخيرة بقيمة 500 مليون جنيه

كشف المهندس طارق عزت، رئيس «أبو زعبل للصناعات المتخصصـة» (مصنع 300 الحربى)، أن شركته تعاقدت مع وزارة الداخلية لتوريد ذخيرة بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2022-2023، تضم ذخائر 9 مم، و39 مم، و51 مم، وبدأت تنفيذه مطلع شهر يوليو الماضى.

وقال «عزت» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن «مصنع 300 الحربى» انتهى من توريد ذخيرة لوزارة الداخلية بقيمة 500 مليون جنيه أيضًا خلال العام المالى السابق، تضم نفس الذخائر.

وأكد أن الشركة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعملية إصلاح وإعادة تأهيل للبنادق 7.62×39 ِak4 بالكامل لصالح القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لافتًا إلى أن هناك تعاقدًا مع الأخيرة لرفع كفاءة أكثر من 60 ألف بندقية.

وأعلن «عزت» عن تعاقد جديد مع القوات المسلحة المصرية لتوريد عدد من الشاشات المختلفة.

يذكر أن تكلفة أعمال الإنشاءات المدنية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصـة (مصنع 300 الحربى) بلغت 811 مليون جنيه، ودخلت عملية الإنشاء حيز التنفيذ فى 2005، وبدأت الإنتاج عام 2020، بعد نقل خطوط إنتاج مصانع «45 و54 و27» إلى أبو زعبل، بعيدًا عن المنطقة السكانية، بهدف تدبير خطوط متطورة للذخائر والأسلحة.

وتمتلك الشركة 4 مصانع لإنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخائرها والبوادئ والمفجرات، مقامة على مساحة 371 فدانًا، وبها حوالى 2000 ماكينة ومعدة مختلفة الأنواع، ولديها رخص تصنيع من كبرى الشركات العالمية، بينها كلاشنكوف الروسية وبيريتا الإيطالية.

ويضم مصنع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة 3 خطوط كالآتى: خط إنتاج المسدس عيار 9 مم «الطبنجة حلوان» والقاذف الآلى والفردى عيار40 مم، والخط الثانى متخصص فى تصنيع البندقية الآلية عيار 7.62×39 مم، برخصة من شركة كلاشينكوف الروسية، أما الخط الثالث فلإنتاج الرشاش المتعدد عيار 7.62× 51 مم.