مصنع 27 الحربي ينجح في تجديد شهادة الأيزو لصناعة المحركات

نجحت شركة شبرا للصناعات الهندسية ( مصنع 27 الحربي ) إحدى الشركات التابعة للوزارة في تجديد شهادة الأيزو 9001 / 2015 والخاصة بصناعة المحركات، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزيــر الدولـة للإنتاج الحربـي بالعمل دوما على تطبيق أعلى معايير الجودة في العمليـات الإنتاجيـة.

وقالت المهندسة دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية أن الهدف الأساسي للشركة هو المساهمة في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة بالتعاون مع كافة الشركات الشقيقة التابعة للإنتاج الحربي.

وأضافت أن الشركة تستغل فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطنى حيث يتم تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات، كما يعمل مصنع (27 الحربي) على تلبية متطلبات القطاع المدني من (محركات القوى الكهربائية بقدرات مختلفة – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها – الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش – لوحات توزيع الكهرباء للمصانع والمشروعات الصناعية) والتي تتميز بالجودة العالية مع تنفيذ جميع اشتراطات الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.