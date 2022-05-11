«مصنع 144 الحربى» يُورد 15 ألف شاشة تليفزيون إلى «بشائر الخير» بالإسكندرية

كشف المهندس فوزى إبراهيم شهاب، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى)، أنها تشارك فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتوريد شاشات التليفزيون لمشروع «بشائر الخير» بمدينة الإسكندرية.

وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144الحربي) هى إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهى متخصصة فى تصنيع الإلكترونيات، تم تأسيسها عام 1957، وبدأ الإنتاج بها عام 1962.

وقال «شهاب» – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن شركته لديها عقد لتوريد 15 ألف شاشة تليفزيون إلى «بشائر الخير» بالإسكندرية، وسلمت حتى الآن نحو 10 آلاف و500 شاشة.

وتسجل الطاقة الإنتاجية لخط شاشات التليفزيون بمصنع 144 الحربى – تحمل العلامة التجاريـة “كاترون” – 40 ألف شاشة سنويًا بمختلف أحجامها، بنسبة مكون محلى تتعدى %65 وهناك خطة لتصنيع الجسم الخارجى لزيادة عمق التصنيع المحلى.

وتوقع “شهاب” الانتهاء من توريد المتبقى من شاشات التليفزيون قبل نهاية العام المالى الحالى.

وتمتد الشركة على مساحة (48) فدانًا تقريبا، و تطورت خطوط الإنتاج بها منذ نشأتها بتطور العلم والتكنولوجيا حتى أصبحت شركة رائدة لتصنيع المنتجات الإلكترونية المتنوعة مثل (شاشات الليد، الدوائر المطبوعة، ألواح الطاقة الشمسية، لمبات الليد، الأجهزة الأمنية مثل بوابات الكشف على الحقائب وأجهزة الكشف عن المعادن، وكاميرات المراقبة الأمنية، وعدادات الكهرباء الذكية، والتابلت التعليمى).

ومثلها مثل شركات ووحدات الإنتاج الحربى تعد المهمة الأساسية لها هى تلبية احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها وأنظمتها الإلكترونية المختلفة، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتلبية احتياجات القطاع المدنى والمشاركة فى المشروعات القومية المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.

ويشارك مصنع 144 الحربى فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومنها محطات الطاقة الشمسية فى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والمصانع الحربية الشقيقة، وبعض الوزارات مثل التربية والتعليم.