«مصنع 144 الحربى»: توريد 15 ألف شاشة تلفزيون إلى «بشائر الخير» بالإسكندرية

كشف المهندس فوزى إبراهيم شهاب، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) إن الشركة لديها عقد لتوريد 15 ألف شاشة تلفزيون إلى مشروع «بشائر الخير» بالإسكندرية.

شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144الحربي) هى إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهى شركة متخصصة فى تصنيع الإلكترونيات، تم تأسيسها عام 1957، وبدأ الإنتاج بها عام 1962.

وقال رئيس (مصنع 144 الحربى) فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن الشركة تشارك فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتوريد 15 ألف شاشة تلفزيون إلى «بشائر الخير» بالإسكندرية، وسلمت حتى الآن نحو 10 آلاف و500 شاشة.

وتسجل الطاقة الإنتاجية لخط شاشات التلفزيون بمصنع 144 الحربى -تحمل العلامة التجاريـة «كاترون»- 40 ألف شاشة سنويًا بمختلف أحجامها، بنسبة مكون محلى تتعدى %65، وهناك خطة لتصنيع الجسم الخارجى لزيادة عمق التصنيع المحلى.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، الانتهاء من توريد المتبقى من شاشات التلفزيون قبل نهاية العام المالى الحالى.

وتمتد الشركة على مساحة 48 فدانًا تقريباً، ولقد تطورت خطوط الإنتاج بالشركة منذ نشأتها بتطور العلم والتكنولوجيا حتى أصبحت شركة رائدة لتصنيع المنتجات الإلكترونية المتنوعة مثل (شاشات الليد، الدوائر المطبوعة، ألواح الطاقة الشمسية، لمبات الليد، الأجهزة الأمنية مثل بوابات الكشف على الحقائب وأجهزة الكشف عن المعادن، وكاميرات المراقبة الأمنية، وعدادات الكهرباء الذكية، والتابلت التعليمى).

وتعد المهمة الأساسية لها -مثلها مثل كافة شركات ووحدات الإنتاج الحربي- تلبية احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها وأنظمتها الإلكترونية المختلفة، كما تتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتلبية احتياجات القطاع المدنى والمشاركة فى المشروعات القومية المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.

ويشارك مصنع 144 الحربى فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، ومنها محطات الطاقة الشمسية فى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والمصانع الحربية الشقيقة، وبعض الوزارات مثل التربية والتعليم.