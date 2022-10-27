مصنع للمحمول عن قرارات «المركزي»: إلغاء الاعتمادات المستندية يعزز فرص التصنيع المحلي

أكد مصنع محلي في سوق الهواتف المحمولة أن قرار البنك المركزي اليوم إلغاء الاعتمادات المستندية وتفعيل مستندات التحصيل مجددا سيعزز من فرص التصنيع المحلي للهواتف بالسوق المحلية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه من المتوقع أن تشهد سوق الهواتف زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد التحرير الكامل لسعر الصرف، لافتا إلى أن انتعاش سوق المحمول مرهون بإتاحة العملة الصعبة وفتح الاستيراد، قائلا إن سوق المحمول ستمرض -على حد وصفه.

وأوضح المصدر أنه من الصعب التنبؤ بسلوك المستهلكين تجاه حركة البيع والشراء خلال الفترة الأولى من تطبيق القرار، موضحا أن وضوح الرؤية مرهون بالكيفية التي سيتم بها تطبيق القرارات التي أعلنها البنك اليوم.

وكان البنك المركزي المصري، اليوم اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.