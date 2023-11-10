مصنع كوين بلاست بورسعيد يفوز بالمركز الثالث في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

حصلت محافظة بورسعيد علي المركز الثالث ضمن الـ18 مشروعًا الذين تم الإعلان عن فوزها، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وترأّسه د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من دول الشقيقة والصديقة.

حيث فاز مشروع مصنع كوين بلاست بورسعيد بالمركز الثالث في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في الجولة الثانية لعام 2023 المقدَّم من سارة محمد عبد القادر ناصف، وهو مصنع لإعادة التدوير البلاستيك pet والاستدامة تكسير ومراحل غسيل لاستخراج فليكس قشور pet تستخدم لعمل خيوط الفايبر عن فئه المشروعات التنموية المتعلقة بالمراه وتغير المناخ.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشاركة محافظة بورسعيد في هذه المبادرة بمشروعات رائدة لتعظيم الاستفادة مـن موارد الدولة،

لافتًا إلى أن المحافظة تسعى لإقامة مصنع متكامل لإعادة التدوير ويسهم في التخلص الآمن من المواد البلاستيكية، ويسهم في الحفاظ على البيئة، بالتزامن مع جهود الدولة في ملف البيئة، ويعدّ أول مجمع معالجة للمخلفات الصلبة في مصر.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن الهدف من هذه المبادرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي يأتي في مقدمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق “رؤية مصر 2030” على أرض الواقع،

مؤكدًا أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، التي أسهمت في دعم السوق المحلية، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول.