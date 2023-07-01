مصنع عز يعلن أسعار الحديد في مصر لشهر يوليو.. تعرف عليها

أعلن مصنع حديد عز تثبيت أسعار الحديد في مصر السبت 1-7-2023 في مستوياتها دون أى زيادات جديدة خلال شهر يوليو الحالي، بالتزامن مع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية.

سعر الحديد اليوم

وكشف عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، في تصريحات لـ”المال”، أن مصنع حديد عز للصلب سيواصل مستوياته، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من اليوم السبت 1 يوليو، بعد إخطار مصنع عز لوكلائه يفيد باستقرار سعر طن حديد التسليح في مصر، ليسجل سعر طن الحديد نحو 32135 جنيهًا تسليم أرض مصنع.

وأكد فرحات أن أسعار الحديد في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلَنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار إلى أنه بعد تثبيت حديد عز أسعاره، من المرتقب تثبيت أسعار باقي المصانع، موضحًا أنه من المرتقب أن يصل سعر طن الحديد للمستهلك بسعر 33 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وقال شفيق إن مبيعات الحديد تشهد هبوطًا طفيفًا منذ أشهر، مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتراجعت واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها في الربع الأول من العام الحالي مسجلةً نحو 322.336 مليون دولار مقابل 421.497 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي

وتعدّ «حديد عز» الأكبر إنتاجية فى مصر وأفريقيا، بعدما استحوذت على حصة تصل إلى %9 من إجمالى إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الحديد، العام الماضى، وانتاج مصر البالغ نحو 15 مليون طن سنويًّا شاملًا المستورد.