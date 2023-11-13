مصنع عز يشعل أسعار الحديد اليوم ويرفع الطن 3865 جنيهًا (مستند)

زيادة جديدة في أسعار الحديد اليوم في مصر بعد إعلان مصنع حديد عز زيادة الطن بواقع 3865 جنيهًا للطن للمرة الأولى له خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال عبدالخالق فرحات، رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء ، في تصريحات خاصة لـ”المال” أن أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد عز تصل لنحو 36 ألف جنيه تسليم ارض المصنع على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الإثنين 13-11-2023.

وأضاف فرحات أن مصنع حديد عز للصلب أخطر وكلائه بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر بالزيادة المعلنة ، بدلا من 32135 جنيه الشهر الماضي.

وحصلت المال على منشور الشركة والذي أكد على أن سعر طن حديد عز للصلب سيسجل نحو 36900 جنيهًا للطن للتجزئة ،ـ فيما يصل سعر الطن إلى 37305 جنيه للطن للمستهلك النهائي ، شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتختلف أسعار الحديد في مصر الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع إنتاج الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

فيما أعلن منذ قليل مصنع المراكبي للصلب عن زيادة جديدة في أسعاره ليسجل 38 ألف جنيه تسليم ارض المصنع ، ونحو 39.5 ألف جنيه للمستهلك النهائي وسط زيادات متلاحقة من المصانع المنتجة.

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من المصانع و التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

ويصل حجم إنتاج مصر من حديد التسليح إلى حوالى 7.9 مليون طن، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.