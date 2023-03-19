مصنع عز يرفع أسعار الحديد 2850 جنيها للطن في ثاني زيادة خلال مارس

أعلنت شركة حديد عز عن زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر بواقع 2850 جنيها للطن بداية من غدا الأثنين 20-3-2023 ، في ثاني زيادة للشركة خلال شهر مارس الجاري.

حديد عز

وعلمت “المال” من مصادر مطلعه في سوق مواد البناء ، أن مصنع حديد عز قام بإخطار وكلائه بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 32135 جنيه تسليم أرض مصنع ، بدلا من 29285 جنيها مطلع شهر مارس الجاري .

وقال محب شفيق أحد تجار مواد البناء ، لـ”المال”، إن الزيادة الجديدة هي الأكبر من جانب مصانع الحديد خلال شهر مارس الجاري بعد إعلان زيادة مطلع الشهر الجاري بواقع 2300 جنيه للطن

يذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وتوقع شفيق وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد عز للمستهلك بسعر 33 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه

من جانبه كشف مصدر مسئول في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وقام منذ ايام مصنع عنتر ستيل للصلب بزيادة الطن بنحو 3000 جنيها ، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا ، وسط شكاوي من نقص المعروض من حديد التسليح في الاسواق خلال الايام الجارية

يذكر أن كافة مصانع حديد التسليح في مصر يصل إجمالى إنتاجها إلى حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية