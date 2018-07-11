مصنع سيماف: ننتظر إسناد تطوير 200 عربة سكة حديد

حسين: سيتم تطوير العربات خلال 7 أشهرمحمود محسنقال المهندس عبد الرحمن حسين رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، إن المصنع فى انتظار أمر الإسناد من هيئة السكك الحديدية للبدء فى إعادة تأهيل وتطوير 200 عربة.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور هشام عرفات وزير النقل لمصنع سيماف، لمشاهدة تصنيع و

حسين: سيتم تطوير العربات خلال 7 أشهر



محمود محسن



قال المهندس عبد الرحمن حسين رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، إن المصنع فى انتظار أمر الإسناد من هيئة السكك الحديدية للبدء فى إعادة تأهيل وتطوير 200 عربة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور هشام عرفات وزير النقل لمصنع سيماف، لمشاهدة تصنيع وتطوير عربات السكة الحديد، ورافقه الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.



وأوضح حسين أن المصنع سوف يقوم بإعادة تأهيل وتطوير الـ200 عربة خلال 7 أشهر من إصدار أمر الإسناد.



واستطرد قائلاً: سوف نقوم أيضا بتأهيل وتطوير 100 عربة أخرى بخلاف الـ200، حيث إن الإجمالى سيكون 300 عربة.



ولفت حسين إلى أن تطوير الـ100 عربة سيكون بواقع 30 عربة فى الشهر، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية ستكون 600 مليون جنيه، وتصل تكلفة تطوير العربة الواحدة إلى 2 مليون جنيه.



