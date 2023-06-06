مصنع تسلا بشنغهاي يسجل ارتفاعا في حجم تسليم السيارات خلال مايو

قالت شركة تسلا إن مصنعها في شنغهاي سلّم 77695 سيارة خلال مايو المنصرم، بزيادة نسبتها 142% على أساس سنوي، بحسب وكالة شينخوا.

وقام إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بزيارة إلى “مصنع شنغهاي الضخم” التابع لشركة تسلا (تسلا شنغهاي جيجافاكتوري) في أوائل الشهر الجاري خلال رحلته إلى الصين، حيث أشاد بالمصنع لكفاءته وجودته في الإنتاج.

وتأسس “مصنع شنغهاي الضخم” بشرقي الصين في عام 2019، وهو أول مصنع ضخم للشركة خارج الولايات المتحدة.

وفي أبريل 2023، أعلنت شركة تسلا الأمريكية عن استثمار كبير آخر في شنغهاي – بناء مصنع ضخم جديد مخصص لتصنيع “ميجاباك” – منتج الشركة لتخزين الطاقة.

وقالت الشركة إن المصنع الجديد سينتج في البداية عشرة آلاف وحدة “ميجاباك” كل عام، أي ما يعادل حوالي 40 جيجاواط ساعة من حجم تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تباع منتجاتها في جميع أنحاء العالم.