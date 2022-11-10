«مصنع بالسادات وتصدير وتوطين صناعة ثلاجات العرض».. رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي «كوكاكولا هيلينيك»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة “شركة كوكاكولا هيلينيك للتعبئة Coca Cola HBC”، الشريك الاستراتيجي لشركة “كوكاكولا العالمية”، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، في شرم الشيخ، بحضور زوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا هيلينيك وبياتريس بيريز، النائب الأول لرئيس الشركة، ورئيس الاتصالات والاستدامة والشراكات الاستراتيجية بالشركة، والمهندس أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة ” كوكاكولا هيلينك” مصر، والسيد/ معتز عبدالرحمن، مدير عام شركة “كوكاكولا مصر”.

في مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمساهمة الشركة في رعاية مؤتمر المناخ “COP 27″، وقال فيما يخص مجال عمل الشركة فى مصر، إنه يود الاستماع إلى خطط كوكاكولا للتوسع وضخ مزيد من الاستثمارات في مصر بالمرحلة المقبلة، مؤكداً التزام الحكومة بدعم استثمارات القطاع الخاص وتذليل أية عقبات قد تواجهها.

وأكد مسئولو الشركة أن السوق المصرية تمثل أولوية كبرى بالنسبة لهم، وأن شركتهم “كوكاكولا هيلينك” مستثمر طويل الأجل، و لديها بالفعل استثمارات قائمة في مصر، وتعمل على الانتهاء من خط إنتاج “الكان” بمدينة السادات، ومن المقرر افتتاح هذا الخط بنهاية الربع الثاني من العام المقبل.

وأشاروا إلى أن الشركة تتبنى منظومة للتدريب والتعليم تستهدف تدريب الشباب على أحدث نظم الإنتاج والبيع والصيانة وكل ما يتعلق بالعملية الإنتاجية، وذلك وفقا لأحدث النظم العالمية.

وأضافوا أنهم يخططون أيضاً للتوسع في التصدير من مصر للدول المجاورة، وأن الشركة تبنت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خطة لتوطين صناعة ثلاجات عرض المنتجات في مصر، بدلا من استيرادها، في خطوة تستهدف الحفاظ على العملة الصعبة.

وعلى صعيد جهود الاستدامة، أضاف مسئولو “كوكاكولا هيلينك” أن هناك شراكة مع إحدى الشركات لإعادة تدوير البلاستيك ومن خلال هذه الشراكة فإن مواد التعبئة يعاد استخدامها.

وفيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية، أشاد ممثلو الشركة بمشروع “حياة كريمة”، قائلين أنه مشروع مبهر، وأعربوا عن سعادتهم لمساهمتهم في هذا المشروع في قطاع تحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وعرض وزير التجارة والصناعة في الاجتماع عدداً من الفرص الاستثمارية المهمة في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة، مشيرا إلى أن مصر لديها فرص واعدة في هذا القطاع أمام الشركات العالمية.

وأبدى رئيس الوزراء ترحيبه بما ذكره مسئولو شركة كوكاكولا من خطط توسع استثماراتهم فى السوق المصرية، وزيادة حجم صادراتهم للخارج.

وأعرب عن استعداده لزيارة مصنع الشركة فى مدينة السادات بعد أن يبدأ خط الإنتاج، من أجل التأكيد على تشجيع ومساندة الدولة لاستثمارات القطاع الخاص.