مصنع المصريين يعلن زيادة سعر الحديد اليوم للمرة الثالثة خلال الشهر..تعرف عليها



اعلن مصنع حديد المصريين عن الزيادة الثالثة له خلال شهر ديسمبر الجاري حيث قام برفع سعر الحديد اليوم في مصر لدي الشركة بواقع 2000 جنيه للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غدا الأحد 18-12-2022.

وعلمت المال من مصادر مطلعه في سوق مواد البناء ، إن مصنع حديد المصريين للصلب قام بإخطار وكلائه بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر ديسمبر ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 23350 جنيه تسليم أرض مصنع ، بدلا من 21350 حنيها الاسبوع الماضي.

سعر الحديد

وقال محب شفيق احد تجار مواد البناء ، ل المال ، ان الزيادة الجديدة هي الثالثة للشركة خلال شهر ديسمبر الجاري بعد اعلان زيادة الاسبوع الماضي بواقع 1000 جنيه للطن وزيادة مطلع الشهر بواقع 800 جنيه للطن.

يذكر أن سعر الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وتوقع شفيق وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد المصريين للمستهلك بسعر 23.8 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه

من جانبه كشف مصدر مسئول في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، أن ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه تسبب في ارتفع سعر الحديد في مصر لاسيما مع صعوبة تدبير الشركات للدولار في الوقت الحالي

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

واعلن مصنع حديد عز منذ لحظات عن زيادة في أسعار الحديد في مصر بواقع 2000 جنيه ليسجل حوالي 23450 جنيهً، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية