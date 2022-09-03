مصنع المصريين يعلن أسعار الحديد اليوم في مصر لشهر سبتمبر

أعلنت شركة حديد المصريين عن ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري ليستمر الخاص سعر حديد التسليح لدي مصنع المصريين عند مستوياته، على أن يتم تطبيق الأسعار اعتبارًا من 2-9-2022، بالرغم من كل التوقعات بتغير السعر محليا.

وقال احمد عبدالخالق أحد تجار مواد البناء ، أن مصنع المصريين أرسل إخطارا لوكلائه يفيد باستقرار أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر اغسطس، ليسجل سعر طن الحديد اليوم لدي مصنع نحو 17550 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، وهو ضمن احد ابرز المصانع في مصر لانتاج حديد التسليح.

مجموعة حديد المصريين

وقال عبدالخالق لـ “المال” إن ثبات الأسعار يساهم في تعميق جراح السوق المحلي ، لافتا الى انه وفقا للأسعار المعلنة سيصل سعر حديد المصريين للمستهلك بسعر 17.8 ألف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 -200 جنيه.

وقد يشهد سعر طن الحديد اليوم في مصر اختلافاً باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار عبدالخالق الى ان تغير سعر الدولار امام الجنية قد يتسبب في عدم هبوط الأسعار محليا الخاصة بمواد البناء خلال الفترة الحالية في ظل رفع سعر الفائدة الامريكية مؤخراً .

من جانبه، أوضح خالد الدجوي رئيس شركة الماسية للحديد، أن مبيعات الحديد تشهد تراجعا مستمر منذ أشهر نتيجة لقلة العرض بالتزامن مع صعوبة البناء للبناء.

ويصل سعر شركة حديد عز إلى 17670 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي، اليوم، 17570 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشركات أسعارها، بعد إعلان حديد عز تثبيت السعر لشهراغسطس.

وتعلن باقي المصانع المحلية أسعار مبيعاتها من الحديد لشهر سبتمبر خلال أيام

وكان آخر تراجع في أسعار الحديد تم الإعلان عنها نهاية شهر يونيو الماضي، بمتوسط يتراوح ما بين 500 جنيه للطن وفقا لكل شركة.