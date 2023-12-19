مصنع المصريين يرفع أسعار الحديد 2000 جنيه للطن اليوم

كشف عبدالخالق فرحات، رئيس شركة نيودلتا لتجارة مواد البناء، عن إعلان مصنع حديد المصريين للصلب زيادة اليوم في مصر 19-12-2023 خلال شهر ديسمبر بواقع 2000 جنيه للطن، وتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من الأربعاء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وقال فرحات في تصريحات لـ“المال”، إن مصنع حديد المصريين قام بزيادة أسعاره عبر إخطارا وكلائه تليفونيا يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر ديسمبر ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 40500 جنيه تسليم أرض مصنع، بدلا من 38500 حنيها مطلع الشهر الماضي، وتم تطبيق الزيادة بالفعل.

وتوقع وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد المصريين للمستهلك بسعر 43 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.