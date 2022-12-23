مصنع الجارحي للصلب يرفع أسعار الحديد اليوم 2000 جنيه في الطن

زيادة جديدة أعلنها مصنع حديد الجارحي للصلب خلال شهر ديسمبر الحالي، حيث قام برفع أسعار الحديد اليوم في مصر لدي الشركة بواقع 2000 جنيه للطن للمستهلك.

وعلمت المال من مصادر مطلعة في سوق مواد البناء، أن مصنع حديد الجارحي للصلب قام بإخطار وكلائه بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر ديسمبر، ليسجل سعر طن الحديد نحو 24500 جنيه تسليم أرض مصنع، بدلا من 22500 حنيه مطلع الشهر.

سعر الحديد

وقال محب شفيق أحد تجار مواد البناء، لـ”المال” إن الزيادة الجديدة هي الثانية للشركة خلال شهر ديسمبر الحالي بعد إعلان زيادة مطلع الشهر بواقع 1000 جنيه للطن .

يذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

واشار الى ان سعر الطن للتجار يصل الى 25 الف جنيه وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد الجارحي للمستهلك بسعر 25.5 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه

من جانبه كشف مصدر مسئول في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، أن ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه تسبب في ارتفع سعر الحديد في مصر لاسيما مع صعوبة تدبير الشركات للدولار في الوقت الحالي بالاضافة الى ارتفاع سعر الفائدة.

وأشار إلى أن المعروض من الحديد يشهد هبوطا ملحوظ منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

واعلن مصنع حديد عز الاسبوع الماضي عن زيادة في أسعار الحديد في مصر بواقع 2000 جنيه ليسجل حوالي 23450 جنيهً، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية