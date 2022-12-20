مصنع إنتاج الألواح الخشبية بإدكو مشروع عملاق يبدأ إنتاجه إبريل 2023

واصل اللواء أحمد أنور عباس – السكرتير العام لمحافظة البحيرة جولته الميدانية التى بدأها منذ الصباح الباكر لتفقد المشروعات الخدمية بمركز رشيد، حيث قام بزيارة لمركز ومدينة إدكو للوقوف على المشروعات الخدمية والإستثمارية الجاري تنفيذها بالمركز ومعدلات التنفيذ.

كما تفقد مصنع تدوير القمامة بإدكو والمقام على مساحة 7 أفدنة بالإضافة إلى أرض فضاء (20 فدان) محيطة بالمصنع، ليخدم مراكز ( إدكو – كفر الدوار – المحمودية – أبو حمص ) والقرى التابعة لمركز إدكو ( ديبونو – 6 أكتوبر – المعدية )، حيث تجري أعمال تجديدات بالمصنع لرفع كفاءة الخط الجديد به.

ويضم المصنع 2 خط بطاقة 5 طن / ساعة للخط الواحد بطاقة إنتاجية إجمالية 10 طن / ساعة.

ووجه السكرتير العام برفع كفاءة المعدات وزيادة العمالة المدربة وحسن الإستغلال الأمثل للموارد.

كما تفقد اللواء أحمد أنور مجمع مواقف سيارات الأجرة الجديد بالمدينة المقام على مساحة 4 أفدنة بتكلفة إجمالية 10 مليون جنية ويضم 38 محل تجاري.

ووجه بالإستغلال الأمثل للمساحات الموجودة بالأنشطة التجارية وتشغيل المحلات بالموقف لإتاحة فرص عمل للشباب بنطاق المركز.

ثم تفقد سوق السمك الجديد الذى يضم 76 محل بتكلفة 8.2 مليون جنية مشاركة مجتمعية من شركة بريتش بتروليوم.

وفى ختام جولته تفقد السكرتير العام مصنع إنتاج الألواح الخشبية بإدكو لإنتاج الألواح الخشبية MDF متوسطة الكثافة من قش الأرز بتكلفة إجمالية مليار جنية وهو يسهم فى خفض نسبة الإنبعاثات الكربونية، وسد إحتياجات السوق المحلي المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه في أبريل 2023.

ويعد المشروع هو الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط والثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويقام وفقاً لأحدث المواصفات الأوروبية والتكنولوجيا العالمية.

ويعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 205 ألف متر مكعب ألواح خشبية سنوياً ويعتمد على كمية 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام.

ويهدف المشروع إلى تحقيق أقصى الإستفادة من قش الأرز وإستغلاله بشكل كبير بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلاً من حرق قش الأرز للقضاء نهائياً على ظاهرة السحابة السوداء والإضرار بالبيئة الناجمة عنه وتحقيق مردود وعائد إقتصادي جيد للمزارعين.

كما يسهم المشروع في سد إحتياجات السوق المحلى المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية MDF، وكذلك دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ وغيرها وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة.