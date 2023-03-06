مصنع «أكديما» يصنع العبوات الدوائية الزجاجية بإجمالي استثمارات 4 مليارات جنيه

قالت

ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للأدوية إن مصنع الشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائى بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه.

وأضافت «غراب» أن مصنع الشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائى فى منطقة جبل عتاقة بمحافظة السويس منذ عام 1938، على مساحة 209875 مترا مربعًا.

وأوضحت رئيس مجموعة أكديما في تصريحات صحفية، أن المصنع يضم 4 خطوط للإنتاج، مشيرة إلى أن المصنع يقوم بإنتاج أكثر من 60 مقاس من الزجاجات التى تستخدم فى تعبئة الأدوية.

ولفتت إلى أنه تم ضخ استثمارات جديده به تقدر بقيمة 400 مليون جنيه مؤخرًا؛ وذلك لرفع الطاقة الإنتاجية.

وقال الدكتور حسين عبد الحى رئيس الشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي إن المصنع يعمل بدعم من أكديما، ويقوم بتصنيع 60 شكلا من الزجاج الدوائى بداية من 15 ملى، وحتى 300 ملى، بطاقة مليون و200 ألف زجاجة فى اليوم.

وأضاف أن التصنيع يتم وفقًا لأعلى معايير الجودة الأمريكية ويتم تصنيع مليون و200 ألف زجاجة يوميًا، إذ يعمل المصنع على مدار 24 ساعة ويصدر للكثير من الدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى التحكم فى العملية الإنتاجية من خلال غرفة تحكم آلية تتابع الإنتاج آليا بالكامل، ويستهدف المصنع فتح أسواق جديدة والتصدير إلى كل من استراليا والبرازيل والفلبين فى عام 2023.