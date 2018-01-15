مصنعي السيارات: 132 ألف وحدة مبيعات 2017

أحمد شوقيقدر اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، حجم مبيعات العام الماضي بنحو 132 ألف سيارة مقارنة بنحو 198.3 ألف خلال 2016؛ بانخفاض قدره 66.3 ألف وحدة بنسبة تراجع تقارب 33%.وأشار إلى أن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" ما زال بصدد إعداد التقرير النهائي الخاص بمبيعات السيارا

أحمد شوقي

قدر اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، حجم مبيعات العام الماضي بنحو 132 ألف سيارة مقارنة بنحو 198.3 ألف خلال 2016؛ بانخفاض قدره 66.3 ألف وحدة بنسبة تراجع تقارب 33%.

وأشار إلى أن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” ما زال بصدد إعداد التقرير النهائي الخاص بمبيعات السيارات خلال 2017 وسيتم الإعلان عنه قريبًا؛ مستبعدًا أن تتجاوز الأرقام المسجلة 132 ألف وحدة.

وتوقع مصطفى أن تسجل مبيعات العام الحالى نفس الرقم تقريبًا؛ وأن يشهد أداء الربع الثاني من 2018 تحسنًا محدودًا على أن تنتعش المبيعات خلال النصف الثاني؛ لافتًا إلى أن هذه التوقعات مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام في مصر وحركة الأسعار وقيمة الدولار مقابل الجنيه.

وتراجعت مبيعات السيارات خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الماضي بنسبة 34.9% لتصل 121 ألف سيارة مقابل 185.8 ألف.