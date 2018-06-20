«مصنعي السيارات» تناقش تداعيات رفع أسعار الوقود.. نهاية الشهر

شريف عيسى تعقد رابطة مصنعى السيارات اجتماعها برئاسة اللواء حسن سليمان نهاية الشهر الجارى لمناقشة الأوضاع الراهنة التى تمر بها صناعة وتجارة السيارات. وقال سليمان إن الاجتماع سيشهد مناقشة تداعيات زيادة أسعار الوقود والتى أعلنتها الحكومة السبت الماضى على مستقبل سوق السيارات. وتوقع ان تشهد صناعة السي

شريف عيسى

تعقد رابطة مصنعى السيارات اجتماعها برئاسة اللواء حسن سليمان نهاية الشهر الجارى لمناقشة الأوضاع الراهنة التى تمر بها صناعة وتجارة السيارات.

وقال سليمان إن الاجتماع سيشهد مناقشة تداعيات زيادة أسعار الوقود والتى أعلنتها الحكومة السبت الماضى على مستقبل سوق السيارات.

وتوقع ان تشهد صناعة السيارات العديد من التغيرات خاصة بعد ارتفاع تكاليف التشغيل سواء من كهرباء ووقود ومياة، الأمر الذى سينعكس بالسلب على الأسعار بالارتفاع.

وجدد رئيس مجلس إدارة مصنعى السيارات مطالبه بضرورة صدور قانون استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، بهدف تطوير الصناعة ودفع حركة البيع والتى تأثرت كتيراً بسلسلة القرارات الصادرة منذ نهاية ٢٠١٥ والمتعلقة بتحجيم الاستيراد، وحتى قرارات تحرير أسعار الصرف.

يذكر أن تحرير أسعار الصرف قد تسبب فى خفض معدلات البيع لسوق السيارات الملاكى بنسبة تتراوح ما بين ٤٥% و ٥٠% بعد أن تضاعفت أسعارها.