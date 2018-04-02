مصنعي السيارات تطالب بإعفاء الكهربية من الضرائب

شريف عيسىعقد رابطة مصنعى السيارات، اجتماعا، اليوم الإثنين، برئاسة حسن سليمان رئيس مجلس الإدرادة، وفريد الطوبحى نائب رئيس مجلس الإدارة.وقال خالد سعد، المدير التنفيذى للرابطة، والأمين العام لها، ان الإجتماع ناقش عدد من المحاور الهامة والمتعلقة بسوق السيارات، والتى من بينها القرار الأخير الصادر

شريف عيسى

عقد رابطة مصنعى السيارات، اجتماعا، اليوم الإثنين، برئاسة حسن سليمان رئيس مجلس الإدرادة، وفريد الطوبحى نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال خالد سعد، المدير التنفيذى للرابطة، والأمين العام لها، ان الإجتماع ناقش عدد من المحاور الهامة والمتعلقة بسوق السيارات، والتى من بينها القرار الأخير الصادر عن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمتعلق بفتح باب استيراد السيارات الكهربية المستعملة.

وأكد سعد على دعم الرابطة لقرار فتح باب استيراد السيارات المستعملة، كاشفاً عن عقد الرابطة لندورة تضم وزير الصناعة والتجارة، ووزير البيئة، وممثلى من رئاسة الجمهورية لبحث سبل دعم القرار، تماشياً مع التوجه العام للدولة والساعى لتعميم السيارات الكهربية بدلاً عن السيارات التقليدية سواء التى تعمل بالديزل، أو البنزين.

وطالبت الرابطة بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية لتشجيع المستهلك على شراء السيارات الكهربية والتى من بينها إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة، على غرار اعفاءها الكامل من الجمارك.

وأشار إلى أن رابطة مصنعى السيارات ستعقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة سواء مع مصنعيين جدد، أو مع الجهات الحكومية لبحث سبل تطوير صناعة السيارات، والنهوض بها.