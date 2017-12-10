مصنعي السيارات: تحركًا مرتقبًا للمبيعات بالنصف الثاني من 2018

أحمد عوض توقع حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن مبيعات سوق السيارات ستشهد تحركًا نسبياً، خلال النصف الثاني من 2018، بعد انخفاض معدلات التضخم، وارتفاع قيمة العملة المحلية الناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا في معدلات القوة الشرائية للسيارات

أحمد عوض

توقع حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن مبيعات سوق السيارات ستشهد تحركًا نسبياً، خلال النصف الثاني من 2018، بعد انخفاض معدلات التضخم، وارتفاع قيمة العملة المحلية الناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا في معدلات القوة الشرائية للسيارات، بسبب فقد الغالبية العظمى اقتناء سيارة جديدة في ظل ارتفاع الأسعار.

وأشار مصطفى، على هامش الجلسة الافتتاحية بمؤتمر القمة الثالثة لقطاع السيارات “إيجيبت أوتوموتيف”، إلى أن خطة رابطة مصنعي السيارات ترتكز علي مشاركة الأجهزة الحكومية في حل كافة معوقات صناعة السيارات ومكوناتها، بهدف نمو القطاع وزيادة حجم الصادرات.

وطالب مصطفى، بضرورة احتساب آلية تطبيق القيمة المضافة بالمنتج المحلي، بديلاً عن نسب المكون المحلي، مما سيعزز من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية، وبالتالي سيرفع من حجم الصادرات المصرية.