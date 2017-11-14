مصنعي السيارات: برتوكول مع الجمارك لتسهيل الإفراج عن المكونات

شريف عيسى تستعد مصنعى السيارات برئاسة حسن سليمان لتوقيع برتوكول تعاون بين الرابطة ومصلحة الجمارك؛ بهدف تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى عن المكونات، والذى من المتوقع دخوله حيز التنفيذ بداية 2018. وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة المصنعيين، إن الرابطة بالتعاون مع مصلحة الجمارك تجرى حاليا

شريف عيسى



تستعد مصنعى السيارات برئاسة حسن سليمان لتوقيع برتوكول تعاون بين الرابطة ومصلحة الجمارك؛ بهدف تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى عن المكونات، والذى من المتوقع دخوله حيز التنفيذ بداية 2018.



وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة المصنعيين، إن الرابطة بالتعاون مع مصلحة الجمارك تجرى حاليا مراجعة لبنود البروتوكول، والذى يستهدف تسهيل الإجراءات التى تواجه مصنعى السيارات خلال مراحل الحصول على الإفراج الجمركى لمكونات السيارات الملاكى والتجارى، بهدف توفير السيارات المجمعة للمستهلك بأسرع وقت.



وأضاف سعد أن البروتوكول يستهدف القضاء على قوائم الانتظار والأوفر برايس “البيع أعلى من السعر الرسمى المعلن لدى المصنع”، والتى تفشت فى العديد من الطرازات المجمعة خلال الفترة الماضية، وتسببت فى غياب العديد من الطرازات.



وتابع: أنه من المقرر أن يتم عرض بنود البروتوكول فور الانتهاء من مراجعتها على رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدى عبدالعزيز.