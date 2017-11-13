مصنعى السيارات: 30% نمواً في معدلات التجميع المحلى بالربع الأخير

شريف عيسى

توقع رئيس رابطة مصنعى السيارات، حسن سليمان، ارتفاع معدلات التجميع المحلى لسيارات الركوب خلال الربع الأخير من العام الحالى بنسبة تصل إلى 30%.



وبرر سليمان توقعاته بحالة التفاؤل التى تشهدها السوق عقب حالة الحراك الطفيفية التى شهدها عدد من العلامات التجارية، والتى بدأت خلال الربع الأخير من العام الحالى.



وتوقع سليمان أن تشهد الفترة المتبقية من العام الحالى نموا ًكبيراً فى مبيعات السوق، بحيث تتمكن من بيع ما يقرب من 120 ألف سيارة، مما يمهد الطريق فى حال ثبات الأوضاع الاقتصادية بنمو كبير خلال 2018.



وطالب رئيس رابطة مصنعى السيارات، الوكلاء خاصة من المستوردين، بضرورة إعادة النظر فى الأسعار المعلنة بهدف إعادة ثقة العميل فى العلامات التجارية، واستعادة السوق للمعدلات التى تمكنت من تحقيقها خلال 2014.



وأكد أن مصنعى السيارات بداية الربع الأخير تمكنوا من تسعير طرازاتهم المجمعة محلياً بطريقة عادلة، مما تسبب فى ندرتها مع تزايد الإقبال عليها.



وجدد مطالبه بضرورة الحد من فوضى الاستيراد التى تشهدها سوق السيارات خلال الآونة الأخيرة، والتي تتمثل أبرز صورها في “الطرازات الخليجية”، والتشديد على الاستيراد من دولة المنشأ لحماية المستهلك.

