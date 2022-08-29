«مصنعى السيارات» تطالب بمزيد من التسهيلات لاستيراد المكونات

طالب خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، بمزيد من التسهيلات لاستيراد المكونات اللازمة لاستمرار عملية التشغيل بالمصانع؛ لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، لكن يتم إنهاء الإجراءات ببطء فى بعض الحالات.

يشار إلى حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، مع استعراض أهم الجهود المبذولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم قطاع الصناعة.

كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع ملف مستلزمات الإنتاج مستقبلًا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات فى الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.

ولفت «سعد» إلى أن الفترة التى تستغرقها إجراءات الموافقة على طلبات الاستيراد تختلف من شركة إلى أخرى ومن بنك إلى آخر، ومن المهم أن تكون الصناعة ضمن قائمة الأولويات، بعد تلبية احتياجات السلع الأساسية والاستراتيجية من العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم الصناعة المحلية بكل السبل المتاحة، وأن البطء الذى يحدث أحيانًا فى عمليات الاستيراد يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم بشكل عام، ومصر بشكل خاص، ومن الطبيعى أن تتعامل الدولة مع المشكلة وفق قائمة تضع تلبية الاحتياجات من السلع الأساسية على رأسها.

فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بأحد مصانع السيارات الأجنبية أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا فى عمليات إنتاج الطرازات المحلية، خاصة بعد التسهيلات التى قدمتها الدولة للمنتجين، والتى من بينها استثناء مكونات الإنتاج من آلية السداد بنظام الاعتمادات المستندية، والعمل بمستندات التحصيل.

مصدر بشركة أجنبية: زيادة فى الإنتاج المحلى بعد تذليل عقبات التمويل

وأضاف أن الحكومة قامت بتذليل العقبات التى كانت تواجه مصنعى السيارات، ومنها تدبير مصادر التمويل الخاصة باستيراد مكونات الإنتاج، ما أسهم فى استمرارية عمليات التصنيع، وتجنب حالات تعطل المصانع خلال الفترة الماضية.

كان البنك المركزى قرر استثناء فروع الشركات الأجنبية من قرار الاعتمادات المستندية فى فبراير الماضى.

وتابع المصدر أن شركته قامت بزيادة الطاقة الإنتاجية من طرازاتها المصنعة محليًا، تزامنًا مع ارتفاع الطلب عليها مؤخرًا؛ قائلًا: «الشركة كانت على وشك التوقف عن الإنتاج بسبب عدم تدبير مصادر التمويل من العملات الأجنبية منذ 4 أشهر».

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، تمكنت 6 طرازات مجمعة محليًا من انتزاع المراكز الستة الأولى بقوائم تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال شهر يوليو الماضى، هى «نيسان صنى، وشيرى أريزو 5، وتيجو 7، وإم جى 5، وتيجو 3، وBYD F3».