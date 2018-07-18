مصنعو مواد البناء: زيادة تكلفة الإنتاج يتحملها المستهلك

مدحت إسطفانوس: قطاع الأسمنت لا يستطيع تحمل ارتفاع أسعار المحروقاتمحمود زكىيواجه قطاع مواد البناء أزمة كبيرة جراء الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات وكذلك فى الكهرباء الفترة الماضية، إذ توقع عدد من المصنعين ارتفاع المحروقات خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة تلك الزيادة.وأوضح

مدحت إسطفانوس: قطاع الأسمنت لا يستطيع تحمل ارتفاع أسعار المحروقات

محمود زكى

يواجه قطاع مواد البناء أزمة كبيرة جراء الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات وكذلك فى الكهرباء الفترة الماضية، إذ توقع عدد من المصنعين ارتفاع المحروقات خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة تلك الزيادة.

وأوضح المصنعون أن قطاع مواد البناء لا يمكنه أن يتحمل مثل تلك الزيادة خلال الفترة الحالية وهو ما يعنى أن أى زيادة فى تكاليف الإنتاج يقابلها ارتفاع فى أسعار المنتجات والتى يتحملها المستهلك فى المقام الأول.

وقال المهندس مدحت إسطفانوس وكيل مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات إن قطاع الأسمنت يواجه مشاكل كبيرة نتيجة الزيادة الكبيرة فى أسعار المحروقات وكذلك الكهرباء وغيرها من عناصر مدخلات الإنتاج.

وأضاف وكيل المجلس أن القطاع لا يستطيع تحمل الزيادة الكبيرة التى تحدث في تكاليف الإنتاج نتيجة القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة الظروف التي يمر بها القطاع.

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن هناك ارتفاعا فى تكاليف الإنتاج تقابله زيادة فى أسعار المنتجات خاصة أن شركات الأسمنت تعاني من خسائر كبيرة الآن نتيجة ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وبالتالي أي زيادة في التكاليف فإن المستهلك هو من يتحملها.

وتتراوح أسعار الأسمنت حاليًا بين 860 إلى 910 جنيهات للطن وذلك تسليم أرض المصنع شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة مقابل 910 إلى 960 جنيها أسعار المستهلك شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة أيضًا.

وقال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن هناك زيادة مرتقبة فى مواد البناء خلال الفترة المقبلة وذلك عقب تحريك أسعار المحروقات الذى قامت به الحكومة الأسبوع الماضى.

وأضاف الدسوقي أن الزيادة في أسعار مواد البناء لا يمكن معرفتها الآن خاصة أن أغلب المصانع تقوم حاليًا بدراسة السوق ووضع التكاليف الخاصة بها ومن المتوقع تطبيقها خلال أسبوع على حد أقصى.

ولفت الدسوقى إلى أن هناك صدمة لدى المصنعين نتيجة الزيادة التي قامت بها الحكومة، مشيرًا إلى أنها ستؤثر بشكل كبير على الصناعة بشكل عام وعلى مواد البناء بشكل خاص.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن زيادة بنزين ٩٢ إلى ٦،٧٥ جنيه، وبنزين ٩٥ إلى ٧،٧٥ و 80 الى ٥،٥ جنيه، كما رفعت السولار إلى ٥،٥ جنيه للتر والكيروسين. ٥،٥ جنيه.

وقال المهندس على صالح رئيس شعبة الحراريات ” الطوب ” بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إنه تم الاجتماع مع مصانع الطوب وتم الاتفاق على زيادة أسعار الطوب بنسبة 45% وذلك بعد التحريك الكبير لأسعار المحروقات.

وأضاف رئيس الشعبة” أنه تم الاجتماع مع رؤساء مجالس إدارات عدد من مصانع الطوب في مناطق عرب أبو ساعد والصف والفيوم وزفتى وميت غمر وتم الاتفاق على رفع أسعار الطوب إلى النسبة المذكورة.

وأوضح رئيس الشعبة أن الزيادة الكبيرة في الطوب جاءت نتيجة زيادة أسعار المازوت بنسبة 67% وكذلك الكهرباء 26% والعمالة 15% والنقل 15% ومدخلات الإنتاج 20% تقرر زيادة أسعار الطوب بنسبة 45% على أن يتم التطبيق بداية من يوم السبت.

ولفت إلى أن سعر الألف طوبة 24*12*6 سم قيمة 650 جنيه أرض مصنع و سعر الألف طوبة 23*12*6 سم 600 جنيه وكذلك فقد بلغ سعر الألف طوبة مقاس 22*12*6 سم سعر 550 جنيها.

وأشار إلى أنه بداية من السبت المقبل سيتم إرسال عدد من الخطابات لوزارة البترول والشركة القابضة للغاز وذلك لتقليل الأعباء على الصناعة والتي تشهد أزمات كبيرة.

وأضاف أن هناك عقبات تواجه مصانع الطوب ولعل أبرزها ضعف التمويل وكذلك فإن هوامش أرباح المصانع لا تساعد على زيادة التطوير خصوصًا أن غالبية المصانع بالقطاع تصنع بطريقة إنتهت منذ فترة.

وأوضح رئيس الشعبة أن من أهم المشكلات التي تواجه القطاع أيضًا هو أن الجهات الممولة تزيد حدود الائتمانية وكذلك فإنه يجب تقنين أوضاع المصانع في عرب أبوساعد والصف والتي تعد من أكبر المناطق المصنعة للطوب.



ولفت إلى أن الشعبة نظمت مؤتمرًا لتطوير مصانع الطوب حيث دعت بها أعضاء الشعبة من المصنعين وناقشوا أبرز مشكلات القطاع إذ احتلت مشكلة ضعف التمويل المناقشات خاصًة وهي أساس التطوير وهى الإستراتيجية ولكن مع ارتفاع أسعار الماكينات وضعف التمويل وقلة هوامش الربح عزف المصنعون عن الفكرة.

وأوضح أن الغرفة تستهدف تطوير 50 مصنعا، مشيرًا إلى أن تكلفة تطوير المصنع الواحد تقدر بحوالي 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشعبة طالبت في الإستراتيجية التي وضعتها تطبيق المواصفة والجودة على الإنتاج وذلك من خلال هيئة العامة للمواصفات والجودة، خاصة أن هناك عددا من المصانع لا تهتم بالمواصفة في ظل عدم وجود إلزام من جانب الهيئة.

وأوضح أن مصانع الطوب أنتجت ما يقارب من 7 مليارات طوبة خلال عام 2017، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصانع تبلغ 15 مليار طوبة.