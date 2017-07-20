مصنعو مواد البناء.. رفع الفائدة عبء جديد على القطاع

محمود زكي:جاء قرار البنك المركزي الخاص برفع أسعار الفائدة مخيبا لآمال عدد كبير من مصنعي مواد البناء، معتبرينه عبئا كبيرا على صناعة مواد البناء، وسيساهم في هروب رؤوس الأموال، بغرض البعد عن المخاطر والأزمات، مع الاتجاه إلى وضع الأموال في البنوك، والإستفادة من الأرباح التي قد تتجاوز الـ 20% سن



محمود زكي:



جاء قرار البنك المركزي الخاص برفع أسعار الفائدة مخيبا لآمال عدد كبير من مصنعي مواد البناء، معتبرينه عبئا كبيرا على صناعة مواد البناء، وسيساهم في هروب رؤوس الأموال، بغرض البعد عن المخاطر والأزمات، مع الاتجاه إلى وضع الأموال في البنوك، والإستفادة من الأرباح التي قد تتجاوز الـ 20% سنويًا. يقول الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مواد البناء، باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة العوازل، إن توقيت القرار قد يعمل على عزوف المستثمرين عن الدخول باستثمارات جديدة، وبالتالى زيادة البطالة، كما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، والرؤية الاقتصادية المستدامة للدولة. وأضاف أن القرار جاء عكس المتوقع تمامًا، إذ انه ينعكس بصورة سلبية على جميع القطاعات، وبالأخص على قطاع مواد البناء، إذ سيؤدي إلى زيادة التكلفة، وبالتالى زيادة أسعار المنتج النهائى، وهو ما يزيد العبء على المستهلك مجددًا. وأوضح أن أى مستثمر يقوم بوضع أمواله في البنوك انتظارا للأرباح التي قد تتجاوز الـ 20% حاليًا، دون أدنى مخاطرة. وأكد أن القرار يساهم مساهمة كبيرة في زيادة التضخم، الذي يتجاوز حاليًا 30%، مشيرًا إلى أن الهدف من رؤوس الأموال هو تسخيرها لخدمة الاقتصاد وليس وضعها في البنوك. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت، مؤخرا، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% و19.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%. وقال المهندس علي صالح، عضو غرفة مواد البناء، ونائب رئيس شعبة الحراريات، إن أكثر القطاعات التي ستشهد تأثرًا بسبب قرار المركزي، هو قطاع الحراريات، وخاصة مصانع الطوب، التي كانت قد أعلنت عن عزمها تحديث الصناعة، من خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة رفعت العبء على المصنعين بصورة كبيرة. وأضاف صالح أن القرار يضع مسمارًا جديدًا في نعش الصناعة، خاصة وأن الفترة القادمة كانت ستشهد تعاون كبيرة بين مصانع الطوب والبنوك، وذلك لتمويل التحديثات، واستيراد الماكينات، موضحا أن الصناعة تعمل حاليًا وبشكل رئيسي على العمالة اليدوية والمعدات البدائية. فى حين يقول محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد والأسمنت، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة ساهم في زيادة أسعار مواد البناء، مشيرًا إلى أن شركات الحديد رفعت أسعار الطن لها بتموسط 250 جنيهًا. وأضاف أن القرار من شأنه خفض المبيعات، خاصة بعد أن تجاوز سعر طن الحديد حاجز الـ 11000 جنيه، ما يعني تباطؤ العملية الإنشائية بصورة واضحة، خلال الفترة المقبلة.

