مصنعو زيوت الطعام يبحثون تحديات القطاع مع وزير التموين الأسبوع المقبل

علمت “المال” أن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي سيعقد اجتماعا مع شركات تصنيع زيوت الطعام مطلع الشهر القادم .

وقالت مصادر فى تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش مؤتمر “الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت” إنه من المقرر ان يتم الاجتماع على هامش مؤتمر “الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت”، الذي تنظمه وزارة التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وأوضحت المصادر من المصنعين، أن أبرز ما سيناقشوه مع الوزير: أزمة الاعتمادات المستندية إذ إن هناك صعوبة فى توفير المواد الخام ، بما أن صناعة زيوت الطعام تعتمد بنسبة كبيرة في صناعتها على المكون الخارجى.

وتعتمد مصر على السوق الخارجية لتلبية أكثر من 87% من حجم استهلاكها من زيوت الطعام عبر مراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد البذور وعصرها وتكريرها أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط .

وأضافت المصادر أنهم سوف يطالبوا الوزير خلال اللقاء بحل أزمة تباطئ الإفراج عن البذور المستوردة فى الميناء، الأمر الذى تسبب فى تعطل خطوط الإنتاج لعدد من المصانع .

مصر تعتمد على استيراد زيوت الطعام من هذه الدول

تعتمد مصر في استيراد الزيوت على كل من الأرجنتين، ودول البحر الأسود، وإندونسيا، وماليزيا .

جدير بالذكر أكد وزير التموين الدكتور على مصيلحى خلال اجتماع سابق مع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات أن وزارته تتبنى خططا لتطوير المصانع الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية باستثمارات كبيرة للوصول بها الى المقاييس والمعايير العالمية، مستعرضا التطوير فى شركة قها وادفينا للصناعات المتطورة.