مصنعو المحمول يرفعون عقود استغلال خطوط إنتاجهم بنسبة %80

قرر عدد من مصنعى الهواتف المحمولة رفع عقود التصنيع على الشركات التى تستغل خطوط إنتاجها فى تجميع أجهزتها محليًا بنسبة %80 علاوة على تحصيل رسوم تصل إلى %5 مقابل ما تمده بها من مكونات.

وقال مصدر مسئول فى إحدى شركات الهواتف الصينية إن الفترة الماضية شهدت قيام بعض مصنعى المحمول بزيادة تكلفة تجميع أجهزة الهواتف العادية «فيتشر فون» من 80 سنتا إلى 1.5 دولار للجهاز.

وأوضح المصدر – فى تصريحات لـ «المال» – أن بعض الشركات قررت تأجيل خطط تصنيع هواتفها محليًا بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج من قبل المصنعين المحليين؛ قائلًا: «زيادة التكاليف تحد من فرص تسويق المنتجات المحلية أمام نظيرتها المستوردة من الماركات الأخرى».

وعلى صعيد آخر أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت دراسة عدد من شركات الهواتف الصينية والهندية فرص تصنيع منتجاتها محليًا بهدف التغلب على القيود التى تواجهها فى عمليات الاستيراد التى تتمثل فى تباطؤ حركة الشحن الدولى، وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية، وفى نفس الوقت تعزيز قدرتها على إنتاج وتوريد كميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى.

وطالب بضرورة دعم شركات الهواتف لإنتاج أجهزتها محليًا من خلال تسهيل الإجراءات والاشتراطات الخاصة بمشروعات التصنيع مع الجهات الحكومية، إضافة إلى منح المصنعين المحليين العديد من الامتيازات والتسهيلات التى يمكن من خلالها خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات المحلية.

يشار إلى أن الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو تكنولوجى) تقوم حاليا بتجميع هواتف أكثر من علامة تجارية منها «إنفينيكس وإيتل» الصينتين، و«لافا» الهندية ، بينما أعلنت شركة «فيفو» الصينية عن افتتاح مصنعها فى مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار خلال عام ، كما تدرس كيانات أخرى منها «أوبو» الصينية التصنيع فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت واردات مصر من هواتف المحمول قد هبطت بنسبة %50.7 لتصل إلى 299 مليونا و102 ألف دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقابل 607 ملايين و20 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كما انخفضت مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر بنسبة %20 إلى 5 ملايين و478 ألف جهاز خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مقابل 6 ملايين و866 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».