مصنعو السيارات يتحالفون مع عمالقة التكنولوجيا

خالد بدر الدين وشريف عيسى تتجه شركات السيارات العالمية، لضخ أكبر حزمة استثمارات، لإنتاج سيارات قادرة على مواكبة التطور الهائل فى عالم التكنولوجيا والاتصال، سواء على مستوى التصنيع أو البيع المباشر، دون وسيط «وكيل». وتشهد الساحة العالمية منافسة شرسة بين مصنعى السيارات، للوصول إلى قيا

خالد بدر الدين وشريف عيسى

تتجه شركات السيارات العالمية، لضخ أكبر حزمة استثمارات، لإنتاج سيارات قادرة على مواكبة التطور الهائل فى عالم التكنولوجيا والاتصال، سواء على مستوى التصنيع أو البيع المباشر، دون وسيط «وكيل».

وتشهد الساحة العالمية منافسة شرسة بين مصنعى السيارات، للوصول إلى قيادية ذاتية بالكامل، دون الحاجة إلى تدخل العنصر البشرى، عبر حملات مستمرة من الاختبارات، التى تديرها بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا، لمواكبة المستقبل ومواجهة المنافسة الشرسة

«إنتل» تطلق أولى منصات G5 لـ «ذاتية القيادة»

ابتكرت شركة إنتل الأمريكية المنصة الأولى لشبكات الجيل الخامس 5 G باسم GOIVDPA المصممة لتطوير البرامج، والتطبيقات اللازمة للسيارات ذاتية القيادة قبل عام 2020.

تتوقع أن تنتشر السيارات ذاتية القيادة خلال الأعوام المقبلة، بفضل نظم الاتصالات المتقدمة، التى تعتمد على شبكات سريعة يمكن الاعتماد عليها، القادرة على توفير بيانات تنتقل بسرعة البصر، غير أن الطريق إلى انتشار السيارات ما زال مليئا بالمنحيات الخطرة، والالتفافات غير المنظورة مع اتجاه المهندسين ومنتجى السيارات، وواضعى القواعد التنظيمية، وعلماء التكنولوجيا إلى ابتكار مستقبل مختلف لصناعة السيارات.

يقترب مستقبل السيارات ذاتية القيادة بسرعة واضحة مع إعلان شركات BMW وموبايلى وإنتل عن اختبار أسطول من 40 سيارة ذاتية القيادة، مع نهاية هذا العام، وإن كانت شركة إنتل وحدها لديها مجموعة سيارات ذاتية القيادة، تسير فى شوارع مدينة شاندلر بولاية أريزونا، منذ بداية العام الجارى، كما أنها تملك جاراجات للسيارات ذاتية القيادة، أطلقت عليها اسم «معامل على عجلات» تعمل فى ألمانيا وولايتى أوريجون، وكاليفورنيا .

يرى كيفين هاتيندورف، مدير تسويق المنتجات بوحدة القيادة الذاتية بإنتل، أن السيارات ذاتية القيادة تحتاج إلى بنية تحتية، متطورة، وآمنة، ومتقدمة، ونظم اتصالات لاسلكية سريعة، ومراكز بيانات وتعاون بين العديد من القطاعات والشركات لتحقيق الحلم، الذى كان مستحيلا، مع تزايد قدرة السيارات على التحدث مع بعضها أثناء السير فى الشوارع، والطرق السريعة.

ويتكون الجيل الخامس 5 G من شبكات لاسلكية، تنقل البيانات بسرعات فائقة، ودرجة اعتماد قوية، دون أى تأخر، أو أخطاء مهما كانت ضئيلة، وقادرة على دعم مليارات الأجهزة السمارت من الكمبيوتر، والموبايل إلى الأجهزة المنزلية، حتى المنازل السمارت نفسها التى ترتبط بالإنترنت.

يقول كيفين هاتيندورف، إن السيارات ذاتية القيادة تحظى كل يوم ببيانات خاصة بها، تعرف باسم تيرابايتس تعتمد على سينسورات، وكاميرات، ورادارات قادرة على تحديد البيانات، والمعلومات عن البيئة والجو المحيط، بكل سيارة، ورؤية كل شخص أو مركبة بالقرب منها، أو حتى بعيدة عنها، ومعرفة الفرق بين الإنسان والجماد، وكل ذلك فى ثانية واحدة، أثناء سيرها.

تجمع السيارات ذاتية القيادة فى البداية البيانات وترسلها إلى مراكز تحليل البيانات التى تستخدمها بواسطة ماكينات، وآلات تعمل ببروتوكولات التعلم العميق، وتنتج تعليمات ترسلها للسيارات، لتبين لها كيف تستجيب للبيئة المحيطة بها، وكيف تدرك وتفرق بين إنسان، أو حيوان، أو حتى كرة تتدحرج على الأرض، وتكون السيارات قادرة على توليد 4 آلاف جيجابايت يوميا.

من المتوقع أن تساهم السيارات ذاتية القيادة أو شبه ذاتية القيادة، بحوالى 50 % و15 % على الترتيب من إجمالى السيارات المباعة على مستوى العالم، بحلول عام 2030 لترتفع مبيعات السيارات ذاتية القيادة إلى 1.5 تريليون دولار، أو ما يعادل 30 % من إجمالى مبيعات السيارات التقليدية، شاملة خدمات ما بعد البيع، التى تصل إلى 5.2 تريليون دولار فى ذلك العام، مقارنة مع أكثر من 3.7 تريليون دولار العام الماضى.

تويوتا تستثمر فى 20 شركة روبوتات

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، عن أنها بحلول 2020 تختبر السيارات الذكية ذاتية القيادة، التى تستخدم تكنولوجيا الذكاء الصناعى AI فى توجيه السيارات، مع منافسة تويوتا لشركات التكنولوجيا لتطوير هذه السيارات المبتكرة، التى تكون قادرة على فهم عادات الركاب، وعواطفهم، وما يفضلونه، والتحدث مع السيارات التى تسير بجانبها، بفضل التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة فيها.

أكد ماكوتو أوكابى، المدير العام لقسم تخطيط السيارات الكهربائية، إنه تخصص مليار دولار لتطوير السيارات ذاتية القيادة وتكنولوجيا الذكاء الصناعى، خلال الـ 3 أعوام المقبلة، من خلال الاستثمار فى حوالى 20 شركة تصنيع الروبوتات، منها شركة فينتور الإسرائيلية، التى استثمرت فيها 100 مليون دولار، لأنها متخصصة فى إنتاج روبوتات لكبار السن، لا سيما أن %40 من سكان اليابان تصل أعمارهم فوق 65 عامًا، بعد حوالى 20 عامًا، لذلك يحتاجون هذه السيارات ذاتية القيادة.

أعلنت شركة رينساس إلكترونيكس، عن إنها ستوفر منتجات أشباه الموصلات، أو السيميكونداكتورز اللازمة للسيارات ذاتية القيادة، لشركة تويوتا بحلول 2020 بينما توفر شركات أخرى مثل جوجل وآبل تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة لشركات مثل أوبر وتيسلا وBYD وأوبرلخدمات التاكسى، وزيبكار، وديدى كويدى.

أما حكومة سنغافورة، أعلنت الشهر الماضى عن أنها تأمل فى تشغيل أوتوبيسات نقل عام ذاتية القيادة، فى شوارع المدينة، بحلول 2022 بسبب نقص القوى العاملة، ولتقليل عدد السيارات التى تمتلئ بها المدينة، لدرجة أنها أوقفت مؤقتا ترخيص السيارات، وتريد تشجيع الشعب على ركوب المواصلات العامة، لتقليل الازدحام فى الشوارع والطرق.

أعلنت شركة بايدو الصينية، محركة البحث العملاقة على الإنترنت، عن تعاونها مع شركة شاوقى ليموزين آند شوفير لسيارات الأجرة، التى تعمل فى أكثر من 50 مدينة صينية، لتطوير سيارات دون سائق، من خلال توفير سوفت وير وهارد وير وخدمة الخرائط، لمساعدة بايدو فى تطوير برامج تحديد مواقع عالية الدقةن فى التاكسيات ذاتية القيادة.

50 مليار دولار استثمارات عالمية موجهة

أكد جيف ويليامز، مدير قطاع التشغيل بشركة آبل، أن شركات السيارات والتكنولوجيا العالمية، منها BMW، وتويوتا، وجنرال موتورز، وآليانز، وآبل، وفيسبوك، وألفابيت، وأمازون، وهواوى، خصصت مليارات الدولارات للإنفاق على تطوير خدمات ومنتجات الذكاء الصناعى، لاستخدامها فى السيارات الجديدة التى لن تحتاج لأى عنصر بشرى وأنفقت حوالى 40 – 50 مليار دولار فى إنتاج سيارات ذاتية القيادة، التى من المتوقع أن تبلغ قيمتها على مستوى العالم حوالى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2025.

اكتشف العالمان يين شو وأونسيل توزيل، الباحثان فى مجال الذكاء الصناعى والآلات الذكية، بشركة آبل الأمريكية للكمبيوتر، أسلوبا جديدا للبرمجة يعرف باسم (فوكسيلنت) لمساعدة الكمبيوتر على تحديد الأجسام ثلاثية الأبعاد، لتحسين قدرة السيارات الذاتية القيادة، على تحديد مواقع راكبى الدراجات والمشاة باستخدام أجهزة استشعار أقل.

ذكرت وكالة رويترز، أن السيارات ذاتية القيادة تستخدم مزيجا من الكاميرات ذات البعدين، وأجهزة استشعار العمق، للتعرف على العالم المحيط بها، بينما توفر هذه الأجهزة التى تعمل بواسطة البرنامج الجديد معلومات عن العمق، إلا أن دقتها المتدنية تجعل من الصعب اكتشاف الأجسام الصغيرة والبعيدة، دون مساعدة كاميرا عادية متصلة بها فى الزمن الفعلى.

تخطط شركة أوبر الأمريكية لتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لشراء 24 ألف سيارة ذاتية القيادة، من شركة فولفو السويدية، التى تملكها شركة جيلى الصينية، لتنتقل أوبر من صاحبة تطبيقات لاستدعاء تاكسيات، إلى مالكة ومشغلة لأسطول سيارات أجرة وتاكسيات.

أكدت شركة أوبر التى تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقرا لها، أنها تمد شركة أوبر بسيارات XC90 SUVs المزودة بنظم تكنولوجية ذاتية، التى يبلغ سعر الواحدة منها حوالى 50 ألف دولار، ضمن اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار يجرى تنفيذها اعتبارا من 2019 وحتى عام 2021.

..و 430 مليون جنيه استرلينى للمملكة المتحدة

تستثمر الحكومة البريطانية أكثر من 730 مليون جنيه استرلينى، لتطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، ضمن خطتها لدعم الترويج لهذه السيارات بحلول 2020.

تخطط بريطانيا لضخ 75 مليون جنيه استيرلينى فى تكنولوجيا الذكاء الصناعى، و160 مليون جنيه فى شبكات الجيل الخامس السريعة، و176 مليون جنيه لتطوير سيارات 5G.

وضخت المملكة المتحدة استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه استرلينى، بمشروع أطلق عليه «المملكة المتحدة للقيادة الذاتية»، فى محاولة لتحويل السيارات الذكية إلى واقع ملموس.

تعد شركة جاجوار لاند روفر، أكبر شركة سيارات فى بريطانيا، أولى الشركات التى اختبرت مؤخرا أول سيارة دون سائق فى الطرق العامة.

تسعى جاكوار لاند روفر إلى تجربة مجموعة من التقنيات البحثية، التى تسمح للسيارات بالتواصل مع بعضها البعض، ومع البنى التحتية على جانبى الطريق، مثل إشارات المرور المنتشرة على الطرق العامة لمدينة كوفنترى.

تعمل «جاكوار لاند روڤر» على تطوير تقنيات السيارات ذاتية القيادة بالكامل، أو بشكل جزئى، ما يتيح للسائقين خيار التدخل فى القيادة، أو تركها بصورة مستقلة مع ضمان حصولهم على تجربة قيادة ممتعة وآمنة.

وتتمحور رؤية الشركة حول تعزيز إمكانية الاستفادة القصوى من السيارات ذاتية القيادة، ضمن مجالات الحياة الحقيقية على الطرق العادية، والوعرة، ومختلف البيئات وظروف الطقس.

مع انطلاق هذه الاختبارات، تنضم كوفنترى إلى 12 مدينة فقط على مستوى العالم تجرى اختباراتها على الطرق العامة.

يعتبر «مشروع المملكة المتحدة للقيادة الذاتية» أكبر الائتلافات الثلاثة التى أطلقت لدعم طرح السيارات ذاتية القيادة فى المملكة المتحدة، الذى يسهم فى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمى لأبحاث وتطوير مفهوم السيارات ذاتية القيادة المتصلة ودمجه فى المجتمع.

ونجح الائتلاف مؤخراً فى إثبات فاعلية هذه التقنيات البحثية وسط البيئات المغلقة، ويمثل انطلاق الاختبارات الميدانية، التى تستمر خلال عام 2018، الخطوة التالية لتحويل هذه الأبحاث إلى واقع ملموس.

مع إطلاق خاصية المبيعات الديجيتال

متى يتجه الوكلاء إلى بيع السيارات أونلاين؟

تخطط العلامات الفارهة لتدشين منصات للتجارة الإلكترونية، تستهدف إتاحة الفرصة أمام عملاءها فى اقتناء سيارته الجديدة، الراغب فى شرائها عن طريق الإنترنت، بدلاً من التوجه لصالات العرض، بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والمحمولة.

تتيح الآلية التسويقية الجديدة الفرصة أمام العميل، فى تحديد المواصفات التى يرغبها فى سياراته، على أن تورد إليهم مباشرة، الأمر الذى يسهم فى الارتقاء برحلة اقتناء السيارة، عبر توفير الجهد والوقت.

تزامنًا مع انطلاق تلك الخدمة فى الدول الأوربية والخليجية، بات من الضرورى التساؤل عن مدى استمرار العلاقة بين الوكيل والشركة الأم، ومدى قدرة صالات العرض التقليدية على البقاء فى ظل التطور التكنولوجى، التى تعتمد عليه مصنعى السيارات فى تسويق منتجاته، بعد أن بات العميل قادراً على شراء السيارة دون وسيط، سواء موزع أو وكيل.

يذكر أن تجارب المبيعات الإلكترونية للشركات العالمية باتت جزءاً مهمًا من الإستراتيجية طويلة الأمد، للعلامات التجارية الرقمية.

أعلنت جاكوار لاند روفر، عن تدشين خطة إستراتيجية تحت عنوان «تجرية العملاء المستقبلية»، التى تستهدف تصميم وهندسة وتكنولوجيا السيارات، عبر موقع إلكترونى جديد، دشن مؤخراً، الذى يعد الخطوة الأولى من خطة تكنولوجية طموحة، لتعزيز تجربة الحصول على سيارة عبر الإنترنت، دون وسيط.

تتصدر الشركة البريطانية العالمية حالياً مجال التجارة الديجيتال، بفضل موقعها الإلكترونى، التى تتيح للعملاء تحديد مواصفاتها الفنية بالاعتماد على التكنولوجيا المحمولة والرقمية.

مؤخراً أطلق المكتب الإقليمى لجاجوار لاند روفر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلك الخدمة فى دول مجلس التعاون الخليجى، لتسهيل عملية شراء السيارات للعملاء عبر المواقع الإلكترونية.

قال بروس روبرتسون، العضو المنتدب لجاكوار لاند روفر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه يمكن لعملاء العلامة التجارية اختبار هذه التجربة الرقمية الديناميكية، عبر المواقع الإلكترونية لتجار التجزئة، وتوجيههم خلال عملية اختيار السيارة التى تناسبهم.

تابع: «تتمثل القيمة المضافة فى إتاحة الفرصة أمام العملاء لانتقاء سيارة، والحصول على عروض الأسعار والتمويل، وصولاً إلى حجز السيارة المطلوبة، أما إذا كان العميل يعرف مسبقاً نوع السيارة التى يريد اقتناءها، فتكون العملية أبسط من ذلك.

قال كريس وايلد، مدير قسم المبيعات الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن العملاء ينشدون التفاعل فى العالم الرقمى، كما العالم الواقعى، موضحاً أن جاكوار لاند روفر تدرك مدى أهمية التكنولوجيا الرقمية بالنسبة لعملائها.

تابع: »المستهلكلون باتوا اليوم أكثر انشغالاً من السابق، ومن الضرورى أن نواكب أنماط حياتهم النشطة، من خلال جلب صالة العرض مباشرةً إليهم، وتوفير تجربة افتراضية متكاملة لحجز وشراء السيارات«.

أوضح أن المنصة تمكن عملاء جاكوار لاند روفر من الاطلاع على المنتجات المتاحة عبر الإنترنت، مع إمكانية الحجز الفورى لأى سيارة جاكوار أو لاند روڤر بمجرد اختيارها، كما أن توفير التكلفة الأولية لاستبدال سياراتهم يتيح لهم احتساب الخيارات المختلفة لتمويل شرائها.

أضاف: “الشركة الأم بصدد تطوير المنصة الإلكترونية، لزيادة مستوى الراحة والشفافية فى تجربة شراء سيارات «جاكوار لاند روڤر»، عبر باقة كاملة من الخدمات والميزات المطورة، بما يمكنهم من حجز السيارات المستعملة عبر الإنترنت، والحصول على تقديرات لتكلفة استبدال سياراتهم، والتواصل مع تجار التجزئة عبر الدردشة المباشرة على المنصات الرقمية، وتمكينهم من الاستفادة من عروض البيع بالتجزئة المنشورة على الإنترنت«.

اختتم روبرتسون تصريحاته: »واثقون أن منصة التجارة الإلكترونية الجديدة ستلبى احتياجاتهم على أكمل وجه، ويميل عملاء جاجوار لاند روڤر عموماً إلى اقتناء وتبنى أحدث التقنيات، ونحن على يقين من أنهم يستمتعون بالراحة والأبعاد الوظيفية لتجربة المبيعات الرقمية الجديدة من شركتنا، بقدر ما يستمتعون بامتلاك وقيادة سياراتنا».

أكد أحمد يونس، مدير قطاع أودى بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، أن الخطوة التى تجريها كبرى الشركات العالمية الرائدة فى صناعة السيارات الفارهة تستهدف السعى وراء استقطاب شرائح جديدة من المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر ثراءً، التى لا تمتلك الوقت الكافى لزيارة صالات العرض، وتحديد الطرازات الراغبة فى اقتنائها.

أشار إلى أن تصميم السيارة عن طريق الإنترنت، يعد التطور الطبيعى للتكنولوجيا التى تتمتع بها صناعة السيارات، وآليات تسويقها، موضحاً أن توفير منصات شراء إلكترونية للعلامات الفارهة تمكن العلامة التجارية فى فتح أسواق جديدة، وزيادة حصتها السوقية.

ألمح مدير قطاع أودى فى مصر، إلى أن إمكانية توافر ذلك فى مصر خلال الفترة المقبلة، لما لها من أهمية فى تسهيل عمليات الشراء، وتوفير الطرازات بالمواصفات التى يطمح لها العميل، مؤكداً فى الوقت ذاته أن العميل ما زال بحاجة إلى إجراء زيارة لصالة العرض، بهدف رؤية نموذج واقعى للسيارة الراغب فى شرائها، وإجراء اختبار قيادة لها قبل إتمام عملية الشراء.

قال مصدر مطلع فى إحدى العلامات الفارهة، إن الشركات الأم بداية من 2015 لجأت إلى تقليص عدد موزعيها فى العديد من الدول الأوروبية، بهدف تقليل النفقات مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.

أعطى مثالًا على ذلك؛ ما أجرته فولكس فاجن جروب فى أعقاب فضيحة الانبعاثات، التى أضطرتها إلى خفض عدد موزعيها بالدول الأوروبية بنسبة تصل إلى 30%، بعد التعويضات الضخمة التى تكبدتها نتيجة التلاعب بسوفت وير الانبعاثات، التى طالت كل من فولكس فاجن وأودى.

كانت المجموعة الألمانية قد أعلنت فى وقت سابق، أن تكاليف احتواء الفضيحة بالولايات المتحدة بلغت قرابة 30 مليار دولار.

أشار إلى أن تقليص عدد الموزعين يسمح بزيادة فرص إجراء عمليات الشراء من الإنترنت، لا سيما أن تواجد موزع أو وكيل للعلامة التجارية يكلف الشركات العالمية أعباء مالية، ممثلة فى الدعم المقدم على سعر السيارة، ومساعدتها للوكيل فى تدشين صالة العرض الرئيسية لعرض طرازات العلامة التجارية، وغيرها.

أوضح أن البيع عبر الإنترنت يكون متوافراً فى مصر بحلول 2030، على أقصى تقدير، مع ارتفاع تكلفة إنشاء صالات عرض مع الزيادات المستمرة فى أسعار الصرف، على أن يكتفى بصالة عرض للعلامة التجارية بمساحة محدودة، للاستفسار عن الموديلات، وإدارة خدمات ما بعد البيع.

توقع أن تصل نسبة السيارات المباعة من العلامات التجارية الفارهة نهاية 2020 ما يقرب من %30 من إجمالى مبيعاتها الإجمالية، لما لها من سهولة فى تحديد طلبات العميل، وتقليل الجهد والوقت فى البحث عن السيارة التى يرغب فى اقتنائها.

تاكسيات «وايمو»

تعتزم وحدة وايمو، التابعة لمجموعة ألفابيت الأمريكية لتكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت، المالكة لمحرك البحث العالمى شركة جوجل، إنتاج سيارات ذاتية القيادة لتشغيلها فى خدمة التاكسى، فى غضون عامين، بالتعاون مع شقيقتها جوجل، وغيرها من شركات التكنولوجيا العالمية.

ذكرت وكالة رويترز، أن وحدة وايمو قامت منتصف الشهر الماضى، إجراء أول اختبار لها لسيارة يقودها روبوت، دون وجود أى عنصر بشرى، فى شوارع مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، لأول مرة فى تاريخ السيارات، وكانت جميع الاختبارات السابقة تستلزم أن يكون هناك سائق بجوار الروبوت.

أكد جون كرافسيك، المدير التنفيذى لوحدة وايمو، أن شركات التكنولوجيا تتعاون مع شركات السيارات، والشركات الجديدة ذات التمويلات القوية لإنتاج سيارات ذاتية القيادة، من أجل شركات خدمة سيارات الأجرة – التاكسيات – لتقليل التكاليف وتحقيق أكبر قدر من الأرباح.

من المتوقع أن تقدم وحدة وايمو إنتاجها الجديد من السيارات الفان، ذاتية القيادة، لشركة فيات كرايسلر باسيفيكا، التى تعمل فى ولاية أريزونا، التى تتميز بأجواء مستقرة وجافة، تساعد على دقة أداء التكنولوجيا المستخدمة فى هذه السيارات، التى تتأثر سلبا بالأجواء الباردة، التى يتساقط فيها أمطار غزيرة، والثلج المنهمر، ما يقلل من كفاءتها.

ستطرح وايمو تاكسياتها ذاتية القيادة مجانا فى البداية، لاجتذاب أكبر عدد من الركاب، وإزالة المخاوف من عدم وجود سائق، ويقتصر على ولاية أريزونا، التى لا تضع أى قيود على السيارات ذاتية القيادة، فى 6 ولايات أخرى، منها ميتشيجان على عكس ولاية كاليفورنيا، وغيرها من الولايات التى مازالت تضع القيود المشددة عليها.

أعلنت مارى بارا، المدير التنفيذى لشركة جنرال موتورز الأمريكية، التى استحوذت العام الماضى على شركة كروز أوتوميشن للسيارات ذاتية القيادة، عن أنها تستهدف إنتاج سيارات تاكسى دون سائق، فى المستقبل القريب، فى غضون عدة فصول وليس أعوام.

استثمرت أيضا شركة جنرال موتورز الأمريكية أكثر من مليار دولار فى شركة أرجو AI للتكنولوجيا، لتطوير خدمات سيارات ذاتية القيادة عند الطلب، كما استثمرت شركة فورد موتورز الأمريكية فى نفس الشركة لإنتاج تاكسيات تعمل بالروبوتات، وتختبرها مع بداية العام المقبل.