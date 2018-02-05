مصنعو الجلود: غياب العدالة في توزيع المساحات بالروبيكي صنع أزمة

أحمد صبريقال خالد أبواليسر، أحد أصحاب محلات المدابغ بمنطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة، إن جميع العاملين بالدباغة يرحبون بالانتقال من منطقة مجرى العيوم إلى مدينة الروبيكي لكنهم يطالبون بالعدالة بالتوزيع في المساحات بالمدينة الجديدة.وأضاف أبو اليسر خلال لقائه ببرنامج "بلدنا أمانة" الذي يقدمة خال

أحمد صبري

قال خالد أبواليسر، أحد أصحاب محلات المدابغ بمنطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة، إن جميع العاملين بالدباغة يرحبون بالانتقال من منطقة مجرى العيوم إلى مدينة الروبيكي لكنهم يطالبون بالعدالة بالتوزيع في المساحات بالمدينة الجديدة.

وأضاف أبو اليسر خلال لقائه ببرنامج “بلدنا أمانة” الذي يقدمة خالد علوان على قناة ltc أن ٧٠٪ من العاملين بالدباغة بمجرى العيون مستأجرين للمحلات وليس لهم مكانا بديلا بمدينة الروبيكي الجديدة، كما أن التراخيص ممنوع إصدارها منذ أكثر من ٢٠ سنة بحجة التجهيز للانتقال لمدينة الروبيكي.

وأشار إلى أن الجلد المصري من أفضل الخامات في العالم وأسعاره تنافسية بشكل كبير، ولذلك نصدر لدول كثيرة ويمكن أن يزيد حجم التصدير لو تم تطوير الصناعة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، كما فعلت الهند.

واستطرد أبواليسر قائلا: “لدينا خامات عالية الجودة وأزمتنا تكمن في الأيادي المرتعشة غير القادرة على اتخاذ القرار رغم ما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يعطي نموذجا نتمنى أن ينهجه جميع المسئولين”.

من جانبها، أكدت فاتن الباروكي إحدى خبراء صناعة الجلود، أن أزمة مصنعي الجلود بمنطقة مجرى العيون تكمن في وجود مجاملات ومحسوبيات في توزيع المساحات بمدينة الروبيكي، مشيرة إلى أن قرار نقل المدابغ تم اتخاذه بعد حدوث تلوث كبير بالمنطقة، لافتة إلى أن سور مجرى العيون هو أول وسيلة لنقل المياه في العالم وهي منطقة أثرية يجب الاهتمام بها وتطويرها.

لكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بصناعة الجلود باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في توفير العملة الصعبة من خلال زيادة حجم الصادرات.

وأشارت الباروكي إلى أن مصانع مجرى العيون كانت تنتج جلودا غير كاملة التصنيع، ويتم تصديرها باعتبارها (نصف تصنيع) وكان حجم صادراتنا يبلغ ٢ مليار جنيه سنويا، متوقعة أن تتضاعف حجم صادراتنا من الجلود والمصنوعات الجلدية بعد الانتقال لمدينة الروبيكي التي تعتبر مدينة كاملة وليست مجرد مصانع صغيرة، لكن لابد من معالجة بعض الأمور منها توفير وسيلة انتقاب للعمال، وكذلك توفير مخازن حتى يتم تخزين البضائع فيها بدلا من الاعتماد على مخازن مصانع قطاع الأعمال التي يتم تأجيرها.

وأكدت الباروكي أن الجلد المصري من أجود 7 أنواع جلود في العالم.