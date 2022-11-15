مصنعو الألبان يطالبون الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج

طالب عدد من مصنعى الألبان ومنتجاتها، الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة، مما يؤدى إلى إنخفاض أسعار منتجات الأجبان والألبان فى السوق المصرية، متوقعين حدوث زيادات تصل إلى %65 خلال الفترة القادمة، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

قال المهندس ولاء البحراوى، رئيس شركة «أونست لاند» لصناعة منتجات الألبان، إن هناك عددا من المصانع توقفت عن الإنتاج، نتيجة عدم توفير المواد الخام المستوردة مثل «البودرة والزيوت»، مما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج بنسبة %50 ـ على حد قوله ـ.

وأضاف البحراوى لـ«المال» أن هناك ارتفاعات فى أسعار منتجات الألبان بنسبة لا تقل عن %40 متوقعا أن تشهد فترة الشتاء زيادة الألبان نتيجة فترة ميلاد المواشى مما يتسبب فى تحريك سوق الألبان بنسب متفاوتة لدى صغار المربين.

واقتراح البحراوى إلغاء الرسوم عن المواد الخام المستخدمة فى صناعة الألبان مثلما حدث بإلغاء الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبى عن السيارات، مضيفا أن هذا الإجراء يحافظ على الأسعار بالسوق المصرية.

فى سياق متصل، قال أحمد عمر أبو هيف، رئيس شركة «خلود لاند» لتصنيع منتجات الألبان، إن بعض المصنعين يعانون فى الوقت الحالى من ارتفاع أسعار الألبان الجاموسى والبقرى التى شهدت ارتفاعات وصلت إلى %140 منذ تحريك سعر الصرف وارتفاع الأعلاف وزيادة الكيلو الواحد 5 جنيهات.

وأضاف أبو هيف فى تصريح خاص لـ«المال»، أن سعر كيلو اللبن البقرى ارتفع إلى 12 جنيهًا بدلا من 5، وكيلو اللبن الجاموسى ارتفع إلى 17 بدلا من 12.

وتوقع أبو هيف أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات جديدة فى منتجات الألبان بنسبة تتراوح من 50-%65 مع انخفاض الكميات المنتجة بنسبة %20 وذلك لارتفاع مدخلات الإنتاج وعدم استقرار الدولار أمام الجنيه.

فى هذا السياق، قال محمد الطحان، رئيس شركة «الطحان» لمنتجات الألبان لـ«المال»، إن الزيادات الطبيعية للمنتجات ستبدأ منتصف شهر ديسمبر المقبل حتى يناير 2023، مما يساعد على توفير الخامات وانخفاض أسعارها بعد تلك الارتفاعات التى حدثت، كما أن هناك تراجع فى حجم إقبال المستهلكين على شراء منتجات الالبان بنسبة %20.

وأضاف الطحان، أن السبب فى توقف بعض المصانع عن الإنتاج بعد ارتفاع الدولار نتيجة اعتمادهم على المستلزمات والمدخلات من الخارج، لافتا إلى أنه من المفترض الاعتماد فى تلك المرحلة على المنتجات المحلية وليست المستوردة، ومع الوقت هتكفى نسبة الإحجام البسيطة من المواطنين على المنتجات وتساعد على خفض الأسعار.

من جانبه، قال سعيد بدر رئيس شركة أطايب البدر لتصنيع منتجات الألبان لـ«المال»، أنه فى حال توافر مستلزمات الإنتاج سيتم تلقائيًا تخفيض أسعار المنتجات بالسوق المحلية، مشيرَا إلى أن عدم توافر الزيوت النباتية للمصنعين أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة %50.

وأضاف بدر، أن بعض المصنعين تراجع حجم إنتاجهم بحوالى %50 خلال الفترة الحالية بسبب عدم توافر مستلزمات الانتاج وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، مشيرَا إلى أن عند استقرار سعر صرف العملة الدولارية وتوافر مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج يتم دفع المصنعين إلى إنتاج كميات أكبر من منتجات الجبن والألبان بأسعار منخفضة.

جدير بالذكر أن مصنعى الألبان يستوردون أكثر من %35 من مكون صناعة الألبان فى مصر بداية من الأعلاف إلى الخامات الرئيسية وصولا بمواد الخامات المساعدة، بحسب تصريحات سابقة للمهندس عبدالمنعم قتيلو رئيس شعبة الألبان فى دمياط.