«مصنعو الألبان»: ارتفاع الدولار يرفع أسعار المنتجات الفترة المقبلة

توقع عددا من مصنعي الجبن والألبان في مصر ارتفاع أسعار منتجات الألبان والجبن الفترة المقبلة، بعد ارتفاع الدولار، وتحرك سعره أمام الجنيه المصري وتجاوزه حاجز 22 جنيهًا صباحًا.

في ذات السياق، قال شريف منصف رئيس مجلس إدارة شركة الدوار لصناعة الجبن والألبان، إن أي صناعة بها خامة محلية مرتبطة بالبديل المستورد، مضيفا أن صناعة الألبان والجبن يتم استيراد لها ألبان وزيوت نباتية من الخارج تدخل في صناعتها.

وأضاف منصف لـ«المال»، أن أهم مدخلات الألبان هي الأعلاف وبالتالي بعد ارتفاع الدولار ورفع الفائدة ترتفع تلقائيا أسعار الأعلاف وبالتالي يرتفع أسعار اللبن مما يتسبب في زيادة أسعار الجبن والألبان بالأسواق المحلية والخارجية.

وتوقع منصف ارتفاع سعر اللبن ووصول الكيلو إلى 20 جنيه للجاموسي، والبقري 14 جنيها للكيلو، خلال فصل الشتاء كاملا حتى فبراير 2023.

وأشار إلى أن كل كيلو جبنه يستخرج من 4 كيلو لبن، وبالتالي تحدث زيادة في كليو الجبن الطرية تتراوح من 15 إلى 20 جنيها الفترة القادمة.

وأكد منصف، أن منتجات الألبان هي أحد البدائل الغذائية على سفرة المواطن، وإذا ارتفعت على سبيل المثال «اللحوم» ترتفع أمامها منتجات الألبان.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المغلفات لمنتجان الجبن والألبان يتسبب في زيادتها بالأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور للعمالة في هذا القطاع.

من جانبه، قال حسين أبو تجار رئيس رابطة مراكز تجميع الألبان، إن رفع الفائدة وارتفاع أسعار الدولار يؤثر بشكل كبير على أسعار الألبان الفترة المقبلة، نظرا لأن المربيين سيقومون برفع سعر اللبن نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف أبو تجار لـ«المال»، أن السعر الاسترشادي بالنسبة لوزارة الزراعة حوالي 9.5، لافتا إلى سعر اللبن اليوم من المربي إلى مركز تجميع الألبان يترواح سعره من 10.25 إلى 10.50، مما يتسبب في خسائر مالية للمراكر.

وتوقع أبو تجار ارتفاع سعر اللبن الفترة المقبلة خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار والفائدة، مضيفا أن هناك ندرة في اللبن الفترة الحالية نظرا لقلة الأعلاف الخضراء وتقلبات الفصول السنوية.

تجاوز سعر الدولار الـ 22 جنيها، في البنوك والمصارف الحكومية والخاصة، حيث سجل أعلى سجل للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، ليصل إلى 22.80 جنيها للبيع و 22.70 جنيها للشراء.

ووصل سعر الدولار إلى 22.65 جنيها للشراء، و22.75 جنيها للبيع، في بعض البنوك وهي، ميد بنك، قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك أبو ظبي التجاري.

وجاء ذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 2%، في اجتماعها الاستثنائي؛ ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.