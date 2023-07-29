مصنعو أعلاف الدواجن والأسماك يستبدلون الذرة بكسر الأرز الشعير بعد ارتفاع الأسعار

لجأ عدد من مصانع الأعلاف الخاصة بالطيور والأسماك لإدخال كسر الأرز الشعير ومخلفاته بديلا عن الذرة بعد ارتفاع الأسعار إلى 15000 جنيه للطن بينما يصل سعر الأرز رفيع الحبة إلى 12 ألف جنيه.

ووفقا لما أفادت به مصادر مطلعة لـ”المال” فقد سجلت أسعار أعلاف الدواجن ارتفاعا جديدا اليوم السبت بنحو 400 و500 جنيه للطن، وسجل علف بادي دواجن تسمين 22400 جنيه للطن وعلف بادي نامي 21120 جنيها وعلف انطلاقة 23280 وعلف ناهي 19200 .

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ”المال ” أن أسعار علف البياض يتراوح بين 17000 جنيه و18450 جنيها بزيادة 300 جنيه للطن اليوم .

وذكر التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 13500 جنيه للطن بدلا من 13200 والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15700 بدلا من 15400 دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا ”بروتين 44%” 28 ألف جنيه ونصف للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 29000 جنيه ونصف للمحلي وسجل طن كسب العباد نحو 16000 ألف للمستورد والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 9100 جنيه.

وأفاد التجار بأن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن ألف جنيه.

ونوه التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأشاروا إلى أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.