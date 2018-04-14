مصنعون وتجار يكشفون أثر الضربة الجوية على سوريا في استقرار سوق الحديد

- اتجاه قوي نحو انخفاضات جديدة في أسعار الحديد- حنفي: البليت يواصل النزول والطلب المحلي ضعيفالمرسي عزت وعمر سالم:قال مصنعون وتجار حديد لـ"المال" إن السوق تتجه إلى المزيد من الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشاروا إلى أن انخفاض اسعار البليت الى مستوى 525 دولارا للطن ستستتبعها انخفاض

– اتجاه قوي نحو انخفاضات جديدة في أسعار الحديد



– حنفي: البليت يواصل النزول والطلب المحلي ضعيف

المرسي عزت وعمر سالم:

قال مصنعون وتجار حديد لـ”المال” إن السوق تتجه إلى المزيد من الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشاروا إلى أن انخفاض اسعار البليت الى مستوى 525 دولارا للطن ستستتبعها انخفاضات أخرى في اسعار الخام الرئيسي، والذي من المتوقع أن يواصل انخفاضه الفترة المقبلة.

وأضاف المصنعون أن الضربة الجوية التي تلقتها سوريا من تحالف يضم الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا لن تؤثر على اسعار الحديد خاصة وان الضربة لم تستمر لفترة طويلة.

وقال مصدر مسئول باحدى الشركات المنتجة لحديد التسليح ان السوق تنتظر انخفاضات اخرى، تصل وفقا للمصدر الى 200 جنيه للطن تسليمات المصنع، وأشار الى ان الطلب ضعيف بسبب انتظار الجمهور وكلاء وشركات مقاولات ومستهلكين افراد لانخفاضات اخرى الفترة المقبلة.

وأكد المصدر ان الاسعار ستظل تنخفض لتصل الى ما يتراوح بين 12100 و12000 سعر طن تسليم المصنع بدلا 12500 حاليا.

وقال محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن اسعار البليت عالميا فى انخفاض متوالي، لافتا الى ان الطلب ضعيف على عمليات الشراء مع توقعات انخفاضات اخرى في الاسعار.

وأوضح حنفي لـ” المـال” أن الضربة الغربية على سوريا ليس لها تأثير لاسيما وانها جاءت محدودة وانتهت ولم يحدث صدام بين روسيا والولايات المتحدة، متوقعاً استمرار الهدوء على المستوى السياسي الفترة القادمة مما سينعكس على الاقتصاد العالمي.

وقال محمد السويفي مدير مبيعات شركة العشري للصلب، ان سوق الحديد العالمى يأخذ منحنى انخفاض خلال الفترة الحالية وهو ما ساهم فى تراجع الأسعار المحلية بما يتراوح ما بين 250–350 جنيها للطن.

وأضاف السويفي للمال ان خام الحديد “البيليت” نحو 525 دولارا للطن بدلأ من 570 دولارا منتصف مارس الماضى، موضحاً ان هناك استقرار فى الاسعار العالمية بعد حالة الهدوء النسبي في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين.

ومن جانبه، أكد محمود سلامة رئيس مجلس ادارة شركة اروميكس لتجارة الحديد والاسمنت ان التجار يترقبون انخفاضات اخري مع نهاية الاسبوع الجاري في اسعار الحديد.

ولفت سلامة الى ان المبيعات محدودة مقارنة بالفترة الماضية مع توقعات بانخفاضات جديدة، وأعلنت شركات الحديد الكبرى مع نهاية الاسبوع الماضي انخفاضات في اسعار منتجاتها لتتراوح بين 261 الى 350 جنيها بين كبريات الشركات المنتجة.

وأعلنت مجموعة بشاي للصلب سعر الطن تسليم المصنع ليسجل 12525 جنيه للطن بتراجع 275 جنيها عن اخر سعر اعلنته وتراجع سعر حديد المصريين بقيمة 350 جنيها ليسجل 12500 جنيها للطن ،كما تراجع سعر حديد الجارحي بقيمة 300 جنيها ليسجل 12450 جنيها للطن.

كما تراجع سعر حديد السويس للصلب بقيمة 300 جنيه ليسجل 12475 جنيها للطن، كما تراجع سعر حديد عز بقيمة 262 جنيها للطن ليسجل 12528.